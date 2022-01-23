特首選舉｜冼國林政綱出爐　倡5年內解決劏房　南丫島建超級監獄

有「藍營KOL」之稱的商人冼國林早前搶閘宣布參選特首，他今（23日）在網上發表參選政綱，涵蓋房屋及土地、檢討勞工福利及強積金制度等範疇。冼國林稱，房屋及民生的問題較為迫切，提岀5年內將公屋輪候時間由6年縮減至3年以下、5年內解決劏房、籠屋及露宿者的問題，以及將土地資源重新有效分配。

他提岀在一年內完成《基本法》第23條立法，又建議修訂 《職工會條例》，避免有人濫用職工會名義，進行非為職工福利的活動。



冼國林稱，政府在發展經濟、民生、房屋、勞工及老人問題亦未能處理，引致民怨沸騰，仇富心態日益嚴重，社會分裂。（梁鵬威攝）

冼國林稱，香港經歷2014年「佔中」及2019年「黑暴」事件後，充份暴露政府內部吏治的缺點，加上因循苟且歪風，還有教育被侵蝕，導致年青一代被毒害。他又指，政府在發展經濟、民生、房屋、勞工及老人問題亦未能處理，引致民怨沸騰，仇富心態日益嚴重。

冼國林認為，要提高市民生活水平、解決房屋和社會問題，需大量財政資源，應致力發展經濟增強財政資源。惟他強調要發展經濟，必需有完善的公務員升遷及懲處機制、有效的司法及教育等完善架構，才可推進經濟發展計劃。

冼國林提岀解決房屋問題的目標是 5年內將公屋輪候時間由6年縮減至3年以下、5年內解決劏房，籠屋及露宿者的問題，以及將土地資源重新有效分配。（資料圖片）

倡土地資源重新有效分配 摒棄仇富思想

在房屋及土地問題方面，冼國林提出5年內將公屋輪候時間由6年縮減至3年以下；5年內解決劏房、籠屋及露宿者的問題

他認為，實踐有關目標需解決土地供應問題，清除人為障礙，其中包括修訂《保護海港條例》、將過往由生地變熟地的程序，由10年或以上大幅壓縮為3年，同時要摒棄仇富思想， 盲目抗拒和地產商及村民合作發展新界土地。

他亦提出多項可快速增加土地供應的建議，如研究開發鄰近陸地、佔地面積1350公頃的南丫島，並研究在該島興建超級監獄，將所有監獄和懲教所集中該地等，冼認為除有效運用資源外，更可騰出數百公頃市區用地發展。

冼國林指，現時在市區及新界有許多骨灰位及墳場，除了佔用貴重市區土地外， 更會引起當地居民的反對，建議將大部份骨灰位或墓地重置於離島，滘西洲是其中一個考慮點。

冼國林提岀在一年內為《基本法》23條完成立法。（資料圖片）

建議全港紀律隊伍訓練學校集中青衣島

冼國林又建議，3年內可落實重置貨櫃碼頭計劃，其中青衣島西南為理想地點，他稱青衣島仍有大量用地可發展，可研究將全港紀律隊伍的訓練學校集中該處。

至於在檢討勞工福利及強積金制度，冼國林提岀2023年底前落實取消強積金對沖，並研究容許強積金供款者選擇將部分強積金在有限制下，用以購買自住房屋，或政府所發行之債券，以增加供款者之運用彈性。他亦提議研究准許強積金供款者在失業期間，領取部分強積金解決短期困難。

倡引入內地抗疫方法處理疫情

此外，他提出在一年內為《基本法》23條完成立法、修訂 《職工會條例》和《社團條例》，避免有人濫用職工會名義，進行非為職工福利活動，以及完善條例的漏洞。

冼國林認為，在不違反 《公民權利及政治權利國制公約》情況下， 應研究制訂法例，打假消息和假新聞等行為。至於在抗疫方面，將積極參考引入內地抗疫方法及專家協助，解決疫情問題和加快通關。