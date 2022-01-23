葵涌爆疫｜何君堯率議員、KOL聯署　促林鄭請求中央支援全民檢測

葵涌邨疫情愈演愈烈，昨（22日）岀現近百宗初步確診個案。何君堯、工聯會陳穎欣等多名建制派立法會議員聯同多名「藍營」KOL發起聯署，向特首林鄭月娥提岀多項建議，包括向中央請求支援全民檢測，盡快截斷隱形傳播鏈，以及要求「安心出行」實施實名制，加設追蹤功能等。



冀中央為港預留治療新冠特效藥

截至下午三時，共有9名立法會議員參與聯署，包括何君堯、陳穎欣、工聯會鄧家彪、新民黨李梓敬、教聯會鄧飛、科技創新界邱達根等，多名「藍營」KOL亦有參與聯署，包括「華記」楊官華、「空姐牛肉飯」、「肥仔傑」、「大衛Sir」，他們促請林鄭推行一系列防疫措施，其中包括向中央請求支援全民檢測，盡快截斷隱形傳播鏈，同時向中央請求預留治療新冠病毒特效藥予香港應用。

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促派官員跨部門大型圍封事件

聯署亦促請當局改善封區流程，建議當局於18區指派民政事務專員等特定官員，跨部門統籌因疫情出現的大型圍封事件，並採取上門採樣方式，減低市民排隊檢測的傳播風險。

此外，他們建議為「安心出行」實施實名制，加設追蹤功能，同時應大幅增加檢疫房間，並且呼籲社會提早放年假及保持社交距離，減少市面人流。

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