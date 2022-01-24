童樂居虐兒案｜檢討報告日內公布　議員：若有管理層問責離職合理

香港保護兒童會轄下幼兒中心「童樂居」上月被揭發員工涉虐兒事件，至今已有至少18人涉相關罪行被捕，受害兒童至少有33名，事件引發廣泛關注。據社會福利署署長梁松泰較早前表示，童樂居需在明日（1月25日）前向社署提交調查報告。

據了解，有關調查報告今日（24日）交予保護兒童會執行委員會，若通過最快周二（25日）公布。立法會社福界議員狄志遠表示，是次虐兒事件規模相當大，是涉嫌組織層面的監管疏忽，如果有管理層因此事問責離職，有相當合理性。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



社署已進駐監管 至今18名職員被捕

社署早前表示，自事件發生以來已採取連串行動，包括於上月27日派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往中心調查，視察中心運作；社署亦在上周進一步行動，派遣專隊進駐涉事中心。香港保護兒童會今月初成立獨立檢討委員會，主席黃嘉純表示，本月底前會就童樂居事件提交首階段檢討報告。據社署說法，機構須於本月25日前提交報告。

警方目前繼續調查童樂居虐兒案，至上周五（21日）再拘捕多兩名院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被扣查；現時涉案被捕職員增至18人，涉及兒童增至33人，全部送院檢查。

狄志遠向《香港01》記者表示，暫未收到有關報告內容的訊息，但認為今次虐兒事件影響甚廣，「這不是監管個別員工那麼簡單，是整個機構的事，是組織層面的監管疏忽，所以如果有管理層因為這件事離職問責，是有相當的合理性，我不會感到詫異。」

議員促公開報告 擬邀總幹事赴立會解釋

立法會福利事務委員會副主席唯一獲提名人、工聯會鄧家彪表示，雖說檢討報告須在25日或之前交給社署，但無論是署方還是保護兒童會，至今都未清楚說明報告會否公開、交予立法會。他指，立法會同事非常關心此事，已建議委員會短期內召開特別會議，並正式邀請總幹事到立法會親自解畫。

他亦指，總幹事對今次事件有無可推卸的責任，「你擁有資源，受託要保護兒童，點會容忍呢啲事情發生，又不聞不問呢？（報告內容）一定要向立法會清楚披露。」又指無論任何工作環境因素，都不能成為惡劣對待兒童的藉口。

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葛珮帆要求長遠檢視懲處制度

民建聯立法會議員葛珮帆表示，在個人層面如果員工涉及違法行為，法律當然會制裁涉事者，或是政府可考慮對相關人士「釘牌」，但由於這些非政府機構並非政府一部分，「都唔使聽你立法會講嘢」，現時立法會所能做的，只能是要求政府必須公開報告內容，並進一步針對背後的機構管治問題、現行法例對虐兒罪行的阻嚇力不足、對看管兒童機構的懲處制度等。近日社署派專隊進駐監察童樂居，已是短期內無辦法之中的辦法。

葛珮帆補充，法例上政府任何時候都有能力吊銷一間社福機構的牌照，但現實上現時只有兩個機構提供留宿育嬰園服務，分別是今次涉事的童樂居，以及保良局嬰兒組，如果動軏「極刑」，現實上再找不到機構安置那些兒童。她認為，現時對社福機構的懲處制度欠完整，未來需考慮引入扣分制等制度，長遠來說亦需引入更多服務提供者。