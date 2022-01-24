歐洲議會決議︱人民日報斥偏狹無知　香港事務不容外部勢力干預

《人民日報》海外版今日（24日）發表評論員文章，指香港事務不容外部勢力干預，批評歐洲議會上周四所通過的「所謂涉港決議」，對香港的法治、自由和人權狀況橫加指責，「對香港抹黑造謠、指手劃腳，再次暴露出他們的狂妄自大、偏狹無知。」



歐洲議會上周通過《關於香港侵犯基本自由》決議，譴責香港人權、言論及新聞自由受到限制，呼籲歐盟制裁相關官員及抵制北京冬奧。（AP）

指中歐合作發展是大勢所趨

文章批評，歐洲一些政客常以高高在上的「民主教師爺」自居，擺出一副「為香港好」的偽善模樣，實際上是「從意識形態偏見和政治利益出發，無視香港的真實情況。」

作者指，香港營商環境明顯改善，經濟復蘇強勁；在完善的選舉制度下，去除「泛政治化」，杜絕「港獨」「反中」政治秀，回歸專業和理性。西方政客之所以有如此看法，只是因為「新選制恰恰阻斷了他們指使反中亂港者滲透禍害香港的路徑。」

文章又提到，歐洲一些政客如此著急，是因為他們「從根本上就站在香港利益對立面。他們通過的所謂決議，對歐盟成員國的對華政策並無任何法律約束力，本質上不過是廢紙一張。香港事務是中國內政，不容任何外部勢力干預。」

作者指，中歐合作發展是大勢所趨，香港的繁榮穩定也關係到超過2,300家歐盟在港企業和35萬在港歐盟公民的利益。「歐洲一些政客若沉溺於自我欺騙的政治表演不知收手，遲早會搬起石頭砸自己的腳……敦促歐洲議會恪守國際法和國際關係基本準則，停止干涉中國內政、干預香港事務，改一改充當『民主教師爺』的老毛病。」