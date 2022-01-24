葵涌邨爆疫｜民建聯倡修例禁僱主炒強檢員工　津貼基層每日500元

葵涌邨疫情愈演愈烈，民建聯立法會議員陳恒鑌今（24日）指，有被圍封強檢的葵涌邨居民擔心被僱主解僱，甚至有指已有居民因無法上班被解僱，他建議政府修例，禁止僱主解僱接受強檢的員工；為免被圍封居民被僱主視為無故缺勤，政府應確保所有被圍封居民獲發由衞生署發出的病假紙。

民建聯議員梁熙建議政府設立「基層員工特別援助津貼」，予入住檢疫中心或居住大廈被連續數日強檢圍封的打工仔申請，每人每日最多可獲500元津貼。



批資訊、物資發放混亂

民建聯去信特首林鄭月娥，要求政府全面改善抗疫工作。梁熙指，政府在抗疫工作上出現五大問題，包括資訊發放混亂及過於官腔冗長、物資發放混亂、衛生隱患、檢測站開放時間與市民上班時間高度重疊，及前線人員人手不足，且抗疫意識與訓練不足。

民建聯建議政府改善資訊發放機制，確保需要強檢或被圍封的居民，能夠接收到簡潔、有用的資訊，包括何時須接受強檢、強檢站位置、輪候時間等。民建聯議員周浩鼎建議，政府應設立全港性及中央統籌的強檢站輪候時間網頁，公布實時輪候狀況，方便需要檢測的市民前往較少人的檢測站。

梁熙（左）建議政府設立「基層員工特別援助津貼」。（梁鵬威攝）

倡設「基層員工特別援助津貼」 受檢市民可申津貼

該黨又建議政府設立特別清潔隊伍，安排工作人員每日到被圍封大廈清理垃圾、清潔消毒大廈走廊及公用地方、垃圾房及垃圾槽等，避免「垃圾圍廈」情況再次發生。梁熙建議政府設立「基層員工特別援助津貼」，予入住檢疫中心或居住大廈被連續數日強檢圍封的打工仔申請，每人每日最多可獲500元津貼。

陳恒鑌指，逸葵樓圍封令於周三（26日）屆滿，惟連日仍出現確診個案，未知逸葵樓於周三能否解封，他促政府提早安排及部署相關行動，盡快讓市民掌握資訊。

民建聯周浩鼎建議，政府應設立全港性及中央統籌的強檢站輪候時間網頁，公布實時輪候狀況，方便需要檢測的市民前往較少人的檢測站。（梁鵬威攝）

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼

