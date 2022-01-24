公務員明起WFH　聶德權籲私人企業跟隨　調配人手參與圍封強檢

因應疫情最新發展，政府宣布各政策局和部門明日（25日）起按其運作需要，推行特別上班新安排，在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的兩大前提下，減少同一時間辦公室內的人數。公務員事務局局長聶德權稱，做法有助減少社區人流和社交接觸，呼籲私人企業跟隨。

聶德權指，縱使有部分同事在家工作，但若有需要，同事便立即投入抗疫、圍封強檢等行動，「不計較崗位、不計較時間，恪盡職守，減低對市民造成的不便，而公務員特別上班安排也讓我們有空間更靈活調動人手，做好各項抗疫工作。」



聶德權提到，連日來在葵涌邨的大規模圍封及受限區域檢測行動，當局已動員超過1800名來自十多個不同決策局及部門的公務員，同時也陸續有同事輪替加入，「未來我們會進一步配合需要，加大力度調動人手參與抗疫。」

聶德權強調，政府重視參與行動人員的安全保障，重申會提供足夠的個人防護裝備，亦會安排他們在行動後進行檢測，完成檢測後方可如常辦公，當局亦已上載正確穿戴和卸除個人防護裝備的指引和短片讓同事參考。

聶德權表示，將持續檢視市民對公共服務的需求，適時調整，因短暫減少公共服務對市民造成不便，希望市民理解。

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼

