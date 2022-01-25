見記者不戴口罩　林鄭解畫：為清晰表達訊息　市民要感受到我憂慮

特首林鄭月娥過去大半年出席記者會、立法會答問環節期間，都沒有戴上口罩，近日疫情嚴峻，相關做法引起社會關注。她今日（25日）出席行政會議前記者會時親自解畫，稱這做法不是為了個人，而是為了向公眾清晰傳達情感，這是特首職責之一。



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袁國勇曾指社會領袖應以身作則

林鄭月娥自去年5月以來，出席記者會以及立法會答問環節時皆沒有戴口罩，最初政府消息人士解釋，這是因為特首已接種疫苗，而長時間說話戴著口罩也較辛苦。不過近日疫情轉趨嚴峻，公眾不免想到作為特首是否應以身作則。

政府專家顧問袁國勇前日（23日）被問到相關事宜時，承認無論是專家或社會領袖都有需要以身作則，讓所有市民明白Omicron病毒傳播能力強，盡快把第五波疫情盡快壓制下來。不過他當時也指，如特首檢測呈陰性，且在場人士均有佩戴口罩，相信「風險真係無乜」。

「要讓公眾感受我的情緒」

林鄭於記者會中以英語回應指，不戴口罩並非為了個人，而是履行特首職責，所以她只會在向傳媒公開發言及在立法會場合才脫下口罩，「香港人需要清晰地聆聽特首的說話、收到所傳達的訊息，甚至可能要感受到我的情緒。所以有時我會比較輕鬆，像是去年8月疫情受控、奧運健兒有好表現時，我就會較輕鬆地和大家說話。」

不過林鄭指近日疫情嚴峻，她感到十分憂慮，所以表情會比較嚴肅，「我是特區之首，如果說話時戴著口罩，市民就無法自行領略特首所傳達的情感、感受我的心情，現在我十分憂慮，所以我不會向你們笑（按：不過她說這句話時，也笑了一下）、輕鬆地發言。」

她認為在沒有口罩的情況下，才可以清晰表達訊息情感，令市民更了解香港狀況、支持政府的工作，「如果你們在街上見到我，我一樣會戴著口罩。」