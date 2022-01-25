童樂居虐兒案｜政黨促公開檢討報告　民建聯：要求會方更換管理層

香港保護兒童會轄下幼兒中心「童樂居」上月被揭發員工涉虐兒事件，至今已有至少20名職員被捕，政府較早前要求童樂居在今日（1月25日）前向社署提交檢討報告。

民建聯立法會議員鄭泳舜、陳恒鑌、葛珮帆今早晤勞工及福利局副局長何啟明，要求當局盡快公開報告，以及要求香港保護兒童會更換管理層。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



鄭泳舜：應檢視是否適合繼續營運兒童院舍

鄭泳舜表示，童樂居事件至今已有超過30名兒童受虐，20名職員被捕，對調查報告內容遲遲未公開感到失望。他促當局交代署方監管機制的漏洞，並嚴肅檢視保護兒童會是否適合繼續營運兒童院舍。

葛珮帆亦質疑保護兒童會是否能繼續擔任保護兒童工作，對機構至今未為事件正式向廣大市民道歉感到憤怒。她認為有關管理層責無旁貸，「政府應該要求整個管理層都需要更換」。她亦希望局方盡快公開調查報告內容，讓公眾得悉情況，亦不要掩飾職員犯錯行為，應清晰交代細節，如有多少兒童受虐、照顧情況、有多少職員犯錯。

葛指，獲悉政府有派社署職員進駐保護兒童會，主要負責監管職員工作情況，確保不再出現虐待及不合理照顧行為，望政府盡快對公眾交代更多細節。

鄭泳舜、陳恒鑌、葛珮帆今早與勞工及福利局副局長何啟明見面。（高諾恆攝）

鄧家彪去信要求召開特別會議

工聯會立法會議員、福利事務委員會副主席鄧家彪表示，已率先寫信要求委員會召開特別會議討論童樂居事件。據他所知，有關的調查委員會今日已完成報告並將遞交政府。他強烈要求公開報告，並促政府要作具體回應。

他希望當局與福利事務委員會安排特別會議，邀請保護兒童會高層主管以至主席解釋事件，勞福局及執法部門一同出席會議，讓市民知道真相。

鄧又指，保護兒童會是政府持續資助的機構，不排除要求當局作更大處分，如在領取資助上作懲處。他呼籲保護兒童會主動匯報，日後如何讓其他服務達到專業水平。