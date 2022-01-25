童樂居虐兒案｜田北辰促停工徹查：點解仲畀職員日日對住兒童？

撰文：鄭寶生
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童樂居虐兒案發生1個月，直至今天（25日）警方共拘捕20人，受虐兒童增至35人。立法會議員田北辰遞交了口頭質詢、緊急質詢、議員議案，向政府質詢事件，而緊急質詢被否決。

田北辰對政府遲遲未向公眾交代事件大為不滿，又指每隔一段時間再有人被捕，建議童樂居職員先行停職受查，待查清事件後才復職。

田北辰批評，童樂居事件發生約1個月，但政府仍未向公眾交代。（盧翊銘攝）

對政府沒有回應表示失望

田北辰指自己關注虐兒事件，去年已要求政府為「強制舉報虐兒機制」立法，對次今次事件「好睇唔過眼，亦都好痛心」。除了提交質詢，田北辰亦在福利委員會建議成立特別會議討論事件。

童樂居虐兒案發生至今已有1個月，田北辰表示，最失望的是政府仍未有回應，只是派人到童樂居監察職員。他認為這是消極的做法，指執法部門每日翻查閉路電視影片，隔一段時間又發現更多涉事員工，「點解政府仲可以繼續俾童樂居嘅職員日日對住啲兒童呢？」

他建議政府要求所有童樂居的員工停職，待事件查明真相後才讓沒有涉事的人復工，期間安排其他兒童機構和社工幫望照顧兒童。又提議政府安排更多人手翻查閉路電視片段，盡快查清事件，「如果再拖下拖下，隔幾日又拉幾個，簡直不知所謂！」

田北辰促政府考慮相關建議，並要盡快向公眾交代事件，說明有甚麼短期、長期措施。

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