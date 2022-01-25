01消息：童樂居案調查報告揭管理出問題　一度擬關閉涉事幼兒中心

香港保護兒童會轄下幼兒中心「童樂居」被揭發員工涉嫌虐兒，保護兒童會其後成立獨立檢討委員會，相關調查報告昨（24日）已交予保護兒童會執行委員會，今日（25日）提交社會福利署。消息指，調查報告肯定「童樂居」人員及管理上出現問題，而有關方面更曾傾向將「童樂居」關閉，但考慮到現仍寄居幼童的接管安排後，擱置相關想法。

據了解，保護兒童會明日（26日）將召開記者會公布「童樂居」調查進展，或公布部分報告內容，而作為保護兒童會最高管理層，總幹事蔡蘇淑賢去向明日將趨明朗。多於一個消息透露，個別高級管理層「離職」為其中一個一直存在選項，但最終人事新安排方向、公布與落實時間還涉多項考慮因素。

社署回應指，香港保護兒童會今日已按要求就事件提交檢討報告及改善措施方案，社署正詳細研究報告的內容。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



至少35名幼童受虐 累計拘捕20員工

「童樂居」有職員涉嫌拋幼童落地下或拋向牆，至今至少35名幼童受虐，年紀最小僅1歲，警方至今累計拘捕20人，當中18人已被落案起訴一項「對所看管兒童或少年人襲擊罪」。

事件上月24日被揭發後，保護兒童會本月3日成立獨立檢討委員會，檢討委員會的調查報告昨已交予保護兒童會執行委員會，今日提交社會福利署。

▼12.28保護兒童會總幹事召開記者會▼



高級管理層「離職」為一直存在選項

消息指，調查報告肯定「童樂居」在管理、人員及人事上出問題，有關方面曾傾向將「童樂居」關閉，但考慮到幼童接管安排，故擱置相關構思，而目前約有70名幼童仍在「童樂居」住宿。

多於一個消息又透露，就「童樂居」事件，保護兒童會個別高級管理層問責「離職」為一個一直存在選項，但最終人事新安排方向、公布與落實時間還涉多項考慮因素。

管理層換人能體現問責精神 推動改善建議予外界更大信心

另有消息稱，保護兒童會需顯示整個管理層有決心變革，才能令社會及政府信服「童樂居」仍有能力及值得信賴以照顧棄嬰、孤兒等最需要愛心的幼童，管理層換人亦能體現問責精神。不過，明日記者會前後會否有新管理層人事安排還需有多項考慮因素，但趁報告交政府時換人為適合時機，推動改善建議時亦能予外界更大信心。

▼1月13日警員到童樂居檢走部份證物▼



社署每日不同時段突擊巡查 確保符合法定要求

社署今日表示，在得悉事件「童樂居」後，每天在不同時段突擊巡查「童樂居」，持續評估該幼兒中心是否符合相關的法定要求和服務質素標準，並敦促機構即時採取適當的措施，確保中心的運作符合有關要求。此外，本月17日亦派遣專隊進駐「童樂居」，成員包括社署人員，實地密切監察中心的日常運作，確保中心的運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施，保障兒童得到妥善照顧。

社署：將視乎調查結果採取相應規管行動

社署已就今次事件向香港保護兒童會發出書面警告及糾正指示，並要求機構在今日或以前提交改善方案和檢討報告，社署將視乎報告內容和調查結果，不排除會根據法例採取相應的規管行動。另外，社署署長如認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

▼12.26涉虐兒保護兒童會員工提堂▼



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案發至今逾月 保護兒童會總幹事只曾一次公開交代事件

案發至今超過1個月，保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢於去年12月28日會見傳媒，指會成立及擴大專責小組包括加入獨立人士及董事會成員，外聘專家全面追查轄下院舍共891支鏡頭；童樂居會增派一名幼兒中心導督，要求所有職員通報懷疑個案予警方。