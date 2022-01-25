外交部駐港公署劉光源：續助力「一國兩制」行穩致遠

外交部駐港特派員公署特派員劉光源表示，2022年公署會繼續落實國家主席習近平外交思想和黨中央治港方略為根本政治責任，更加有力反對外部干預，更加有力服務特區發展，更加有力踐行外交為民，助力「一國兩制」行穩致遠和香港長治久安。



過去一年批評西方錯誤涉港言行54次

劉光源在《紫荊》雜誌2月號撰文，稱美國在特區兩場選舉及《香港國安法》實施一周年等時間，詆譭中央對港政策、抹黑《香港國安法》、干擾特區選舉，「甚至企圖唱衰香港國際金融中心地位」。而公就各項事件對有關國家駐港總領事館闡明立場、提出嚴正交涉及批駁，過去一年已批評美西方錯誤涉港言行54次。

此外，公署支持特區參與建設「一帶一路」，為特區舉辦「一帶一路」高峰論壇提供協助，又牽線香港與內地企業參與「一帶一路」。公署去年亦協助特區政府在迪拜建立經貿辦事處，強化特區和中東地區的經貿聯繫，並支持香港建設亞太區國際法律和解決爭議服務中心，支持特區政府吸引亞洲─非洲法律協商組織在香港設立區域仲裁中心。

外交部駐港特派員公署特派員劉光源，在《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書吹風會上發言。（外交部駐港公署圖片）

向中小學推廣國安教育

公署亦為特區政府高級公務員舉行專題報告，面向香港主要政團、大學、智庫、青年群體等舉辦各種形式的座談會、交流會及參訪活動，增強香港各界對中國特色大國外交的了解和反干預意識。

青年方面，公署亦協助特區在中小學推廣國安教育，以視頻形式創新開展「外交進校園」，增進對中央對港政策和香港國安法的認識和理解。

劉光源表示，過去一年，公署依托與外交部、駐外使領館和特區政府建立的「四位一體」涉港領保工作機制，協助特區處理涉港領保案件300餘宗。