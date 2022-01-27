禁堂食｜社交距離措施再延兩周　張宇人稱失望：飲食界實難捱下去

行政長官林鄭月娥今（27日）宣布延長社交距離措施14天至2月17日，包括禁晚市堂食、關閉健身室等處所。自由黨主席、飲食界立法會議員張宇人稱，第五波疫情對食肆的打擊尤其嚴重，業界失去整個農曆新年及情人節的黃金檔期，損失接近200億元，又稱：「我近日不停收到業界反映，若遲遲再不恢復晚市，實在難以繼續捱下去。」



▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況▼



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張宇人指政府應於年初四召開財會 申撥款資助業界

張宇人批評，完全沒有微調社交距離措施，業界未能恢復晚市生意，對此感到非常失望。他稱，第六輪防疫抗疫基金的資助金額必須較第五輪更到位，並要大幅「加碼」資助業界，促政府盡快向財委會申請撥款，並以最迅速的方式發放資助，「相信政府有過去幾輪資助的經驗，絕對可以在下周一年廿九交文件去立法會財委會，並要求在下周五年初四召開財會申請撥款。」

張宇人認為，恢復晚市堂食遙遙無期，政府未能果斷提早恢復晚市，認為現時是市民和業界最樂意配合「疫苗通行證」的時候，當前做法浪費吸引市民打針的黃金時間，認為政府應盡快恢復食肆晚市及表列處所營業，提供誘因讓市民盡快接種。

張宇人呼籲業主考慮減租幫助業界。（張浩維攝）

選委會議員、教聯會副主席鄧飛指，對於學校暫停面授課堂至2月21日，他感到非常遺憾，並對未來的疫情發展感到非常憂心。鄧飛指出，政府早前宣布擴大疫苖接種年齡到5至11歲，有鑑於12歲或以上學生接種率不足七成，可預期小學的接種率將會更低，對防疫工作起不了實際效果。

鄧飛認為，政府除了需要更加努力向社會作出解說，鼓勵和勸喻更多家長准許子女接種疫苖外，又促請政府適時加大力度採取其他措施，以提升整體學生的疫苖接種率，防止疫情進一步蔓延。

鄧飛。（盧翊銘攝）

▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼

