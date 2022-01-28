污水探疫︱黃錦星：13個月來多次找出隱形患者　籲市民配合檢測

撰文：林嘉成
出版：更新：

正值彩雲邨爆疫，多區在污水採樣檢測中驗出病毒，最新是屯門區污水再度呈陽性，可能仍有隱性患者，政府呼籲區內居民及工作人士盡快檢測，「願檢盡檢」以找出隱性患者，阻截傳播。

污水探疫項目是由環保署、渠務署聯同港大團隊研發推動，環境局局長黃錦星今日（28日）在社交網站分享一年前的帖文，指「污水探疫」實施13個月，首次應用正是在彩雲邨，先後因污水檢測呈陽性而發出強檢令，且成功找出患者，其後也有佐敦舊街區圍封等。近期，因應變種病毒Omicron及Delta夾擊，黃錦星指政府已經調整應對策略，除了派發個人快速測試套裝，也推動「願檢盡檢」，希望市民配合。

應對策略上不斷「變陣」，黃錦星說是結合研究因時制宜，希望深化及優化檢測安排以輔助抗疫。而「願檢盡檢」的措施，是因應變種病毒而調整，加快陽性結果的跟進，如在慈正邨、元朗保輝徑派發個人快速測試套裝；並在大埔林村、東涌映灣園至海堤灣畔一帶推動「願檢盡檢」。

前年12月，政府首次因污水檢測計劃，而對彩雲邨豐澤樓發強檢令，其後連同啟輝樓共找出10名隱藏患者；翌月佐敦劃出受限區域，是因應街區環境而改變應對策略。黃錦星稱最近，污水探疫同樣多次成功抽出隱形患者，例如黃大仙豪苑、深井排棉角村等眾多Delta個案；而豪苑旁的新光中心初步也抽出隠藏患者。

他說目前再多五區污水呈陽性，包括葵涌、觀塘、柴灣、馬鞍山及屯門，呼籲市民配合。

元朗有陽性污水樣本　民政署向相關住戶派快速測試套裝強制檢測｜26處上榜包括彩雲(一)邨全邨　博康邨三廈污水樣本陽性最新｜屯門污水樣本再呈陽性或有隱性患者　籲市民盡快完成強檢封區檢測｜一晚圍封三大廈屋苑　住戶涉染變種病毒、污水呈陽性下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性　隱性患者未現形強制檢測｜37處上榜　包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈大埔林村一帶污水樣本呈陽性　衞生防護中心籲市民盡快檢測強制檢測｜黃大仙污水樣本陽性豪苑一帶列強檢　另列41個指明地方污水帶毒｜香港仔多個污水樣本呈陽性　區內逾20幢大廈納強檢
新冠肺炎