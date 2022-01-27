封區檢測｜一晚圍封三大廈屋苑　住戶涉染變種病毒、污水呈陽性

本港新冠疫情嚴峻。政府宣布，新葵芳花園C座今晚（27日）下午8時30分起，將要封區檢測，目標是在明日上午約7時完成此行動。



觀塘崇仁街15-31號安順大廈於晚上9時30分起亦封區檢測，不包括地面大廈店舖，目標同為上午約7時完成行動。政府發言人指，大廈有居民現初步陽性檢測個案。



黃大仙新光中心第一座及第二座亦因為排放的污水樣本呈陽性，疑大廈內有隱形患者，故在晚上10時起圍封檢測。



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政府指，今日發現一宗曾在新葵芳花園C座居住的初步陽性檢測個案 ，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

另外，任何於1月21日至27日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月29日或之前接受強制檢測。

翻查資料，新葵芳花園C座今日新增一名確診個案，涉18歲男生（#13777），患者沒有病徵。另外，新葵芳花園早前亦有兩宗個案，涉及C座及D座，兩名患者都屬於「香港海景絲麗酒店(12 樓)/ 東滿樓/ 逸葵樓相關群組」。

觀塘崇仁街15-31號安順大廈晚上9時30分起圍封檢測。（政府新聞處）

1月27日，圍封觀塘安順大廈



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晚上9時30分政府圍封觀塘崇仁街15-31號安順大廈，但不包括安順大廈地下的店舖，所有人要留在其處所並接受強制檢測，預計明日凌晨零時前接受檢測，明天上午約7時完成此行動。政府發言人指，今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株。

政府亦發出強制檢測公告，任何於1月22日及1月27日期間曾身處上述大廈逾兩小時的人士，亦須在1月29日或之前強制檢測。

黃大仙新光中心第一座及第二座現污水樣本陽性而要圍封。（政府新聞處圖片）

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黃大仙龍翔道120號新光中心第一座及第二座在晚上10時起圍封，預計居民在明日凌晨12時前接受檢測，目標在明早約10時完成行動。政府發言人指，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者故要進行限制與檢測宣告。

而任何曾在1月14日至1月27日期間，曾身處上述大廈、新光中心M2及該處的停車場內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月29日或之前接受強制檢測。

1月27日，葵馥苑安葵閣



1月26日，葵涌邨入夜後如「空城」



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1月26日，彩雲邨長波樓封區檢測

