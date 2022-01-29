與病毒共存？何君堯轟等同發動細菌戰　倡議專家可視為犯國安法

變種病毒Omicron肆虐，是否「與病毒共存」再度引起社會討論。建制派立法會議員何君堯質疑，歐美國家選擇「躺平」與病毒共存，是不負責任的做法，任由病毒傳播更是等於發起生物戰，可被視一種戰爭行為，揚言可起訴推動「與病毒共存」的政府，控告他們疏忽失責而導致人命財物損失。



何君堯向《香港01》表示，「外防輸入、內防反彈」是中國國策，防疫等於國防或外交，若香港有專家推動與病毒共存，或有違國防政策，違反社會秩序，可視之為違反《港區國安法》。



何君堯指，英國最先提出群體免疫，美國疫情亦失守，批評「與病毒共存」政策是不負責任，為了掩飾自己的無能及失職，「當初你（美國）識得鬧中國，今日你躺平讓病毒亂飛，你唔可以用控制唔到做理由，呢個係public duty（社會責任）嚟！」

何君堯說，根據國際法，生物戰是指故意使用細菌、病毒及真菌等致病生物製劑或其毒素去殺死或使人、動物或植物喪失能力，可被視作一種戰爭行為，「因此歐美採取不負責任的躺平放任政策與病毒共存，實質是可以追究的！」重則挑起國際事端或戰爭，輕則可被起訴。

倘失控仍盡力：確診者留社區只屬與屋企人共存！

隨著本港疫情擴散，不少專家質疑「清零」不切實際，社會上重新掀起「與病毒共存」的討論。不過，何君堯稱中國防疫政策是「外防輸入，內防反彈」，在「一國兩制」下，防疫等同國防或外交事務，由中央把關，如果有專家推動「與病毒共存」，即是違反國防政策和社會秩序，「可以係違反國安法」。

被問到若果本港疫情失控，是否無可避免要採取「共存」政策，何君堯指，只要政府凡看到有病毒都全力以赴抗疫，便不算是「共存」，即使將來確診者或要居家治療，也只是治療方式不同，「唔係與病毒共存，係與屋企人共存！」