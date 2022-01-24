清零迷思︱「共存」爭論再起　政界研判：社會或變成「汰弱留強」

Omicron變種病毒引爆第五波疫情，本港月初再度收緊社交距離措施，陷入「無限循環」，特首林鄭月娥日前明言難以在年初四放寬措施。特區現時奉行內地的「動態清零」防疫政策，即出現本土病例時，通過綜合防控措施快速撲滅疫情，在這個過程中，大眾市民生活無可避免受較大影響。

另一邊廂，近日相繼有專家公開表示，Omicron殺傷力不算高，有機會變得和流感差不多，而病毒傳播速度極快，清零的目標似乎不具可持續性，認為在特定條件下，需考慮其他方向，如「與病毒共存」。由此再次引起社會討論：到底現時這種不斷循環，一有感染個案就大幅收緊限聚、封區的模式，究竟是否長遠合適的防疫政策？

綜合多名政界人士分析，確實近日所發生的Omicron疫情，會令人質疑「清零」目標是否符合現實，但無可奈何，現時本港疫苗接種率未足以形成「共存」的條件。有立法會議員直指，「共存」背後所隱含的社會代價，就是社會整體「汰弱留強」，許多未有打針的體弱人士會死亡，反問這是否大眾市民所願意見到。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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袁國勇指「清零」是手段：新冠病毒永遠唔會離開

政府專家顧問袁國勇上周四視察爆疫的葵涌邨逸葵樓後，表示如果政府的個案追蹤工作，可以與Omicron病毒傳播速度「打到平手」，就仍然有機會回到一個可以接受的「動態清零」狀態，但如果真的追不到病毒發展速度，其實有可能需考慮其他可能性。

其後，袁國勇所屬的香港大學微生物學系研究發現，Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他變種新冠病毒低，其中在人類肺部上皮細胞中的複製效率遠比原始毒株（即野生型）、Alpha、Beta和Delta等為低，期望Omicron繼續循這進化軌跡，成為一種溫和、只導致普通感冒的冠狀病毒。

袁國勇上周日見記者時進一步指，「一味搞清零」本身是沒有用的，清零只是一個「手段」，為大家爭取時間打疫苗，只是過去一段時間香港疫苗接種率升得不夠快。但無論如何，每次一有病毒感染，就要大費周章關閉所有營業處所、限制堂食，這並非一個「sustainable policy」（可持續的政策）。他更坦言：「新冠病毒會永遠同我哋一齊，唔會離開。」

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅較早前亦向《香港01》表示，雖然現時Omicron成為主流病毒，但病情較Delta輕，併發症及死亡率亦較低，相信隨部份人感染以及越多人接種第三劑疫苗後，可達至群體免疫；未來新冠病毒有機會如同流感，在冬季流行。

袁國勇近日多次表示，「一味搞清零」已不符合現實。（資料圖片/廖雁雄攝）

政界人士：政府已無法解釋嚴厲措施合理性

有政界人士私下表示，袁國勇、孔繁毅等專家的說法其實剛好總結了現時不少市民的心聲，新一波Omicron疫情在社會上引起的反響確實很大，直接令人質疑現行政策的效用：一來市民生活大受影響，無法再聚會、運動，許多行業血本無歸，已對防疫政策感到厭煩；二來市民很容易產生觀感，「明明我哋咁遵守防疫規則，倒頭來咪又係爆，禁嚟做乜？」政府難以再解釋收緊防疫政策、嚴厲社交距離措施的合理性。

另一人表示，Omicron傳播力太強，即使一時之間能夠本地零確診，這個「堡壘」十分脆弱，可以輕易打破。而一旦出現疫情，就會像葵涌邨一樣，數天之內幾何級數爆發上升，政府屆時又要大費周章封樓數天。

該人又指，明白到特區政府希望與內地通關，而且與內地防疫政策脫軌，或有「政治不正確」的觀感。不過事實擺在眼前：「𠵱家呢套（防疫政策）真係開始唔work，至起碼喺香港嚟講係。」

▼1月23日確診者居住大廈（強制檢測大廈）▼



葛珮帆三問：社會是否願意付出「共存」代價？

民建聯立法會議員葛珮帆表示，專家的意見當然會尊重，不過認為在討論這個議題之前，需要先思考三個問題：一、如果市民要長期面對這個病毒，是否願意眼見大量市民，尤其體弱長者患重症死亡，特別是現時疫苗接種率離九成仍有一段距離，80歲以上長者特別低。「一日（疫苗接種率）去唔到九成幾，好多市民都會面對呢個重症風險，社會係咪真係變到要咁樣『汰弱留強』呢？」

其二，如果港府決定與病毒共存，醫療系統有沒有足夠能力承載這些病患者，眼見現時如此多長者未打針，「可以預期，呢批人會佔用好多ICU（深切治療部）位置，其他人會冇位，呢個亦係現實客觀條件問題。」其三，當國內仍然要求動態清零之下，如果香港不接軌，基本上通關無望，旅遊業繼續冰封，中港家庭繼續分隔兩地，這又是否市民所願意見到。

倡考慮更積極「谷針」

葛珮帆指，這終究是一個取捨問題，到底市民是否願意承受改變政策背後的代價。她坦言，如果疫苗接種率可達九成以上，客觀條件會很不同，但現時沒有，「如果20%市民唔肯打針，而另外80%市民就為呢兩成人決定付出代價。」她認為如果政府想推進討論，首要還是思考如何更加積極進取地推高疫苗接種率，例如現時有部分歐洲國家已下令強制打針，如無醫學證明不打針須罰款或付上其他刑責，政府可在適當時候開始考慮。

狄志遠：港方應向內地反映意見 完全清零未必可行

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠表示，對有關討論持開放態度。他提到，Omicron傳播力極強，完全清零連內地都做不到。如果繼續如此一有病毒傳播就收緊社交距離，既做不到清零，市民又感到厭煩、無日無之；即使能通關，亦很可能短期內因疫情再爆而停止，得不償失。「現時『清零』這回事，我們的確看不到百分百的可行性，即使是全世界防疫最嚴的中國，都是一樣。」

他建議，專家可認真思考及提供科學評估，判斷「與病毒共存」後社會可能面對的風險為何、疫苗接種率尚差多少才「達標」；港府往後與內地進行專家對接會議時，也可以提出更廣闊的觀點討論。「不是我們不肯做（清零），香港市民大家都很努力，大家都會戴口罩、注意個人衞生、封樓和檢疫都會合作，但現實還是會爆。」

林哲玄：即使較弱仍強於流感 未是時候談「共存」

立法會醫療衞生界議員林哲玄質疑，固然Omicron對人體的整體影響比其他新冠病毒株為小，但是否弱到足以「共存」的水平，現時大部分地區的數據顯示，Omicron的死亡率仍是0.1%至0.3%之間，仍然是高於流感，傳播力也強於流感，而且對未打針的體弱人士影響更加明顯。他認為，現時未是合適時候考慮「與病毒共存」。