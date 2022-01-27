「與病毒共存」會怎樣？澳洲確診數增100倍　病逝者集中這族群

台灣疫情持續延燒，指揮中心呼籲要有「與病毒共存」的心理準備。對此，當地萬芳醫院精神科醫師潘建志指出，比台灣擁有更多防疫優勢的澳洲，在總理莫里森（Scott Morrison）高喊與病毒共存後，確診數大幅增加100倍，單日死亡人數創歷史新高，「確診以年輕人最多，但死亡的都是老年人」。



與病毒共存下場會怎樣？醫生揭澳洲恐怖現狀

潘建志24日於臉書發文表示，去年11月底澳洲首例Omicron出現後，總理莫里森帶頭喊出「和病毒共存」的口號，防疫警戒等級不升反降。

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結果短短42天，澳洲單日新增確診曾突破17萬5000例，確診數大量增加100倍，單日死亡人數暴增到歷史新高88人，「確診以年輕人最多，但死亡的都是老年人」。而因為篩檢量能跟不上病毒傳播速度，學者仍然認為，實際確診數明顯被低估了。

潘建志分析，澳洲防疫情況類似台灣，疫苗覆蓋率第1劑8成、隔離加護病房數差不多是1000床，同樣防疫關卡是機場和海港，但澳洲比台灣有更多防疫優勢，包含國民平均所得是台灣兩倍、人口密度比台灣低很多，加上Delta沒有清零，防疫警戒程度分數下降後還是比台灣高，而且1月份南半球是夏天，台灣則處在疫情高峰期的冬天：「Omicron海嘯襲來，確診住院創新高，成百上千長輩死亡，孝順的台灣人可以接受嗎？」

潘建志指出，過去澳洲以清零為目標，與病毒共存後雖然不再封城，還是有管制社交距離、強制戴口罩及特定民生相關行業接種疫苗，不同州之間也實施人流移動限制，結果仍演變為住院和死亡人數創歷史新高，醫療緊崩、大量缺工及總理民調下滑的情況，「說要和病毒共存，你有問過病毒的感受嗎？沒有，因為你只想到自己的第三劑」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：與病毒共存下場會怎樣？醫師揭澳洲恐怖現狀：死亡的全是這族群】