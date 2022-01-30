民建聯年度漢字評選　「疫」字當選　曾鈺成讚古人造字藏玄機

民建聯舉行的「香港年度漢字」評選，今日（30日）公布結果，最多人選的字是「疫」字，獲714票。民建聯創黨主席曾鈺成揭曉冠軍時，拆解「疫」字玄機，指疫字當中「殳」字除了用作借讀字音，當此字用作動詞，更可解作將人推開分隔，笑言這可能是古人意指需要「保持社交距離」，認為古人相當有智慧，猶如早已懂得以社交距離應對疫情。



曾鈺成指，「疫」字當中的「殳」字本身唸作特殊的「殊」，作為動詞時可解為「將人推開」，認為這可能正是古人意指需要保持社交距離。（鄭子峰攝）

「疫」字當選因接觸頻率最高

曾鈺成按民建聯傳統，在記者會上即席用毛筆寫出冠軍漢字。他邊寫邊說，此字今年取得冠軍是理所當然，但強調不是眾望所歸，而是大家每天接觸頻率最高的字。

曾鈺成引述《說文解字》指：疫者，民間疾也，即眾人都染病。他解釋，「病字邊」讀作「力」，是象形文字，即一個人病了後挨在一邊；而當中「殳」是「省聲字」，表示「役」字的讀音。

他又提到自己一個想法，指「殳」字本身唸作特殊的「殊」，指用作刺人的兵器，但當作為動詞時，可解為「將人推開」，認為這可能正是古人意指需要保持社交距離。

劉國勳「搞爛gag」：曾鈺成墨寶也有「疫」字意象

負責主持的民建聯議員劉國勳此時亦大搞「爛gag」，指曾鈺成的墨寶亦有疫字的意象。他稱，因為墨水尚未乾透，在紙上一直擴散，連「疫」字當中「又」字中間的空間，都被墨水淹沒，正如疫情擴散。

今年民建聯的漢字評選，除了「疫」字，第二位是得569票的「通」字，劉國勳稱，相信通關是不少市民心願，又笑言如果由他選擇，自己會選「速」字，希望疫情盡快結束。第三位是得514票的「穩」字。

漢字評選周一（31日）上午11時舉行抽獎，所有參與投票的參加者均可參加。屆時頭獎可獲價值近9千元的名牌平版電腦，二獎亦有價值近5千元的智能手錶，抽獎結果可見於民建聯網站及翌日部分報章。