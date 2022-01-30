何君堯稱專家推「與毒共存」或違國安法　港府：純意見討論不違法

本港第五波疫情大爆發，近日坊間爭論本港應否調整「動態清零」做法，改為「與病毒共存」。建制派立法會議員何君堯昨日質疑，歐美國家「與病毒共存」做法不負責任，更聲言倘香港有專家推動「與毒共存」，或有違國防政策，可視之為違反《港區國安法》。
港府今日（30日）回應傳媒查詢時表示，一般純意見討論抗疫「清零」目標有效性，不涉及違法，又強調「動態清零」是防疫抗疫、保護市民衞生安全的最有效方法。
港府：未接種疫苗染病甚至死亡風險高
特區政府發言人表示，全球疫情仍然非常嚴峻，香港必須以最快手段切斷傳播鏈，達至「動態清零」的目標，否則後果不堪設想。政府強調，已採取一系列措施強化「外防輸入、內防擴散」，以最大力量保護市民生命安全。
政府又呼籲市民按政府安排接種疫苗，指目前新冠疫苗接種率不高，仍有超過百多萬市民未接種第一針疫苗，指他們被傳染致病甚至死亡的風險高。港府指，目前還有約50萬名70 歲或以上長者未接種第一劑疫苗，倘不幸感染，引發重症或死亡的機會比已接種的高出多倍。
兒童方面，政府自1月21日起將疫苗適用年齡進一步擴至5至11歲，除了讓家長或監護人為兒童預約到指定地點接種疫苗外，亦正籌備為學校提供到接種地點的接送服務以及到校外展接種服務。
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