01論壇．周文港｜務去「與病毒共存」心態　「動態清零」才是正道

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）早前表示，中國針對新冠肺炎疫情的清零政策逐漸成為經濟「負擔」，對中國和全球經濟復甦造成影響。她認為隨著更具傳染力的變種病毒Omicron出現，意味著清零的封鎖措施難有成效，而且在封鎖措施下不僅對中國經濟造成負擔，甚至對其他國家的經濟也造成影響。筆者對此非常驚訝，這項評論不但缺乏邏輯和事實根據，更加對中國國情尤其醫療承受能力缺乏了解。過去兩年多，歐美一些國家提倡甚至實踐「與新冠病毒共存」的政策，令他們的國家疫情一發不可收拾至達至災難或緊急狀元級別；試問如此水平，又如何能與中國「動態清零」的成功策略比較？本港最近也有專家和政客表示香港需要考慮「與病毒共存」，這種言論，筆者認為非常危險，不但會令香港醫療系統無法承受，會令香港長期無法與內地通關，其後果是全社會都無法承受。



來稿作者：周文港博士



確診和死亡數字的高低

最能見證誰最重視生命和人權

事實上，西方社會無論是經濟上或是國民健康上，已為「與病毒共存」的政策付出沉重代價。美國至今已累計有7,220萬宗確診，87.1萬人死亡。英國至今已累計有1,600萬宗確診，15.4萬人死亡。這種「汰弱留強」的局面，難道是我們願意見到的結果？反觀中國，目前累計有10.6萬宗確診，4,636人死亡；從數字上很明顯能夠見到，國家「動態清零」策略的成功，也是最為重視國人的生命。在新冠疫情全球肆虐下，中美之間的差異還體現在經濟增長上。2021年，中國GDP增長8.1%，經濟總量突破110萬億人民幣；OECD預測美國同期只能達到5.6%。不少研究都指疫情令中美經濟差距收窄，中國未來會比之前預料的更快追上美國。

回想2020年初，很多西方國家認為疫情不會有多大影響而選擇不作為，相關西方國家領袖更加選擇不接種疫苗直接確診躺平，結果引致疫情大爆發，死亡率一度高達10%。西方國家的例子已經清晰說明，如果任由病毒傳播，防疫成本將會更高，不僅會對居民生命安全構成嚴重威脅，還會造成醫療系統不堪負荷甚至癱瘓，從而出現災難性現象。一旦出現大規模疫情爆發，更需採取長期封閉措施，導致經濟活動長時間停工停產，並產生多重疊加效應，進一步加大其危害性。西方有關國家已通過自身實踐證明「與病毒共存」並不可取；仍然提出相關政策的專家和政客是何用心，需要全社會加以譴責。

貫徹落實「動態清零」措施

切勿流於口號

中國「動態清零」政策目標，是以阻止疫情擴散為目的，「動態清零」有助減低對經濟的負面影響。何為疫情防控「動態清零」？根據國家衛建委相關專家解釋，「動態清零」策略不是「零感染」，而是指常態化防控階段要最大限度早發現、早治療、早處置，堅決防止出現疫情社區持續傳播。「動態清零」策略是出現本土病例時的一種防控策略，從衛生經濟學的成本效益分析視角來看，相較於新冠病毒感染後再治療，並非成本過高，而是一種低成本的做法。從科學防疫視角來看，鑒於新冠病毒變異株具有更強的傳染性，只有秉持科學態度，及時採取嚴格隔離、進行大規模核酸檢測排查等措施，才能切斷病毒傳播鏈和有效控制疫情。

正是因為中國奉行科學的抗疫政策，各地才不斷取得了抗擊疫情的階段性勝利，使得企業得以盡快復工復產重回正常狀態，亦使中國經濟在全球率先復蘇，成為疫情下全球抗疫物資和新冠疫苗的主要生產國和提供國，猶如全球疫情大流行中的一艘諾亞方舟。中國之所以採取「動態清零」策略，根本原因在於中國政府奉行「人民至上、生命至上」、以人民為中心的理念，將人民群眾生命安全與身體健康當作第一要務，是中國歷史上極為罕見的從政者負責任治亂態度。

堅持「動態清零」政策

才能及早重見光明

香港要重振經濟，就要跟得上國家「動態清零」步伐；只有這樣，才能更好地融入雙循環新發展格局。內地自改革開放以來，在香港全球貿易額中所佔的比例由1978年的9.3%躍升至2020年的51.8%（42,480億港元）。自1985年起，內地一直是香港最大的貿易夥伴。自1982年起，內地一直是香港的最大貨物供應地。在2020年，香港自內地進口的貨物總值達 19,235 億港元，佔香港進口總額的45.1% 。在 2020年，內地是香港產品的最大出口市場，吸納了價值達221億港元的港產貨物，佔香港本地出口總額的46.6%。以上數據已清晰顯示，選擇與內地儘快通關，是現實必然，也在符合香港和國家的利益。

香港中聯辦主任駱惠寧發表新春致辭提到，香港要有堅定融入國家發展大局的歷史自覺。機遇條件前所未有，但還要有乘勢而上、穩中求進的歷史主動。要做到相關目標，首要工作就是要落實和跟上國家「動態清零」政策，為「通關」工作做好全面準備。

清談「與病毒共存」誤國誤港，堅定落實「動態清零」策略中每一項科學而且已有成功案例在前的環節，才是為國為民。

作者周文港博士是立法會議員、全國港澳研究會理事



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