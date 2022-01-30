特首選舉｜曾鈺成：暫不宜表態是否支持林鄭連任　盼有能之士參選

特首選舉即將拉開戰幔，立法會前主席曾鈺成今日（30日）出席活動後表示，不會就選舉提出「心水人選」，指自己雖然認識不少有能力、有心及有擔當的人才，但以什麼方式或崗位為香港服務，應由他們自行決定。不過他稱，既然香港有這樣的人才，希望未來見到有人宣布參選。



對於今次選舉安排比以往趕急，曾鈺成表示，近年《香港國安法》實施以至推動完善選舉制度，在時間上都很緊密，加上去年舉行選委會及立法會選舉，今次未如過往一般，於選舉前一年就有人提出參選。



未知林鄭會否競選 目前不宜支持某人參選

曾鈺成今日（30日）出席活動後見記者，被問及是否支持行政長官林鄭月娥連任時，他僅說與其他民建聯成員一樣，對於林鄭月娥本人是否競選連任都未知，故不適宜表達支持或不支持哪名人士參選。

被問到對政府抗疫工作的意見，曾鈺成指，不難理解部分受影響巿民的抱怨，但認為大規模行動對政府的行政工作亦是很大考驗。他稱，若站在行政角度，應該肯定政府及專家的做法。