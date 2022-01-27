特首選舉︱提名延至2.20展開　縮短至兩周　馮驊推說由政府擇日

3月27日舉行的特首選舉，倒數兩個月，政府原本計劃下月15日展開提名期，為期16天。選舉管理委員會今早（27日）宣布，提名期將推遲至2月20日展開，縮短至14天，直到3月5日截止，是接近法例要求的最遲的日子，但有別於過往幾屆16天的安排。至於選舉當天，投票時間為兩小時，由早上9時開始、11時結束，採用電子派票安排，其後由人手點票。



一如去年下旬的選舉，進入票站投票毋須強制掃「安心出行」。選管會主席馮驊指票站的「安心出行」純屬鼓勵性質，因為投票權是很重要的憲制權利，選舉法例沒有根據可限制選民投票權；但點票站就一定要使用，除非是獲豁免人士。而特首候選人選舉開支最高限額由上屆1,570萬元增至1,760萬元，馮驊提醒，行政長官若果尋求連任，在任期間所涉及的選舉開支應拆開自行支付，需要清楚列明。



這場公布特首選舉活動指引的記招，過往都是很早召開，馮驊被問到今年延遲的原因，坦言「想等埋提名期拍板（wait for nomination period）」，間接承認提名期到近日才下最終決定。



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提名期由選舉主任擇日 馮驊：選委會僅作確認

記者會現場發放的指引正本，所載擬定提名期是2月15日開始，但選管會其後發出的新聞稿，就改為2月20日。被問到提名期為何會比原先建議延遲，馮驊指該日子是由總選舉事務主任指定，不是由選管會決定，法例對日子有詳細規定，選委會只是確認今次所訂明的日子符合法例，日子選擇並非由選管會決定。

總選舉事務主任黃文超表示，較早前提交予立法會的提名期只是初步建議，政府一直強調，提名期需要憲報公布才算落實，而目前的提名期符合法例的要求：「依家落實咗嘅，係政府商討之後所作出。」被問到中央政府有沒有參與決策，黃指「沒有補充」。

被問到提名期與選舉日的距離很短，會否影響選舉宣傳，以及如有生病者能否投票？馮驊表示根據《行政長官選舉條例》，選管會有權押後選舉，但只能押後14天，之後則沒有條文。

點票時公眾傳媒可到場觀看

有關點票安排，馮驊指選舉主任開封問題選票時，公眾及傳媒可到場看，屆時將有公告，但有人數限制，屆時也會安排閉路電視錄影。為了配合防疫，選管會今次鼓勵投票人使用安心出行，配合防疫，但強調並不影響投票權。至於進入新聞中心的人士，則須使用安心出行，除了個別人士。

在防疫措施上，馮驊指已加大場地，拉闊一點桌子，拉長社交距離。在探熱過程中，如有發燒情況，該人會被安排到特別投票間。他亦提到目前疫情雖然有反覆，但疫苗接種率高了，行政長官選舉的選民人數遠不及立法會。目前正爭取更大的場地，以增加投票人之間的距離，亦設有發燒人士的特別投票間，加強消毒，遠離其他投票間。

選舉指引絕多數改動是反映法例變動

馮驊指，是次新指引有50項修訂，但大部分都是反映選舉制度的修改及與去年兩次選舉的新修訂看齊。有少數是新安排，例如有第2輪投票，時間有所改動，以及電子選民登記冊等。他又指如果選舉只有一人參選，沒有競逐的情況下仍要進行信任投票，候選人都需要得到超過750張支持票。

馮驊表示，今次的選舉活動指引沒有進行公眾諮詢，提到95%主要改動是反映法例通過及沿用現有做法，故無必要公眾諮詢，草擬本去年10月曾提交立法會預覽，議員的意見已獲適當考慮。馮驊又稱，今次是完善選舉制度後首次行政長官選舉，希望候選人及相關持份者遵守選舉法例，按指引要求辦事，確保選舉公開、公平及誠實地進行。

今年行政長官換屆選舉將於3月27日舉行，不過提名期有別於過往，早在選舉年之前的12月提出，至今一直未有公布。今次是新選制下首場特首選舉，繼去年9月的選委會選舉、以及12月的立法會選舉後，三場重要選舉的最後一場。至今除了「藍營KOL」商人冼國林宣布參選，罕有未有政經界重量級人物表態。