同赴洪門宴　陳積志甩身兼署任局長　林鄭：逗留時間短無紀律問題

港區人大代表洪為民生日派對風波，徐英偉辭任民政事務局局長，黯然告別10多年官場生涯。特首林鄭月娥表示，已接納徐英偉請辭，並建議中央免除其職務。

現屆政府只餘5個月，政界關注誰人接任局長，特別是民政局副局長陳積志亦有參加「洪門宴」。林鄭月娥表示，陳積志負責青年工作，與洪為民有工作聯繫，出席宴會是可以理解，而他當晚逗留時間短，亦較早離開，不存在紀律問題，而在問責制下，若局長不能履職，一般交由副局長署任。



林鄭讚徐英偉勤奮盡責 祝他好運

現年60歲的陳積志是資深政務官，曾於多個政策局及部門工作，2017年離開公務員隊伍加入問責班子，出任副局長，扶助時任局長劉江華。

「洪門宴」事件爆出後，林鄭指示涉事官員停職，由公務員事務局局長聶德權兼任民政局長。陳積志曾發出道歉聲明，承認敏感度不足，又稱自己在宴會中只作短暫逗留，7時許已離開，並有使用「安心出行」。徐英偉原本完成21日檢疫後復工，惟被林鄭要求繼續休假，之後刊憲由陳積志署任局長職務。

林鄭月娥在記者會表示，已經辭職的徐英偉仍然年輕，祝福他好運，期望能繼續服務社區。她指徐英偉於2008年以非常輕的年紀加入政府，至今超過10年，由政治助理、副局長一直晉升為局長，而徐英偉是由她本人提名，再由中央任命為局長。

林鄭又指，徐英偉是一名勤奮和盡責的同事，不幸在生日宴事件中作出錯誤判斷，欠缺政治敏感度，但相信他已經用一種非常艱難的方式汲取教訓。