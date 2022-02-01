虎年｜善信無懼寒風上環文武廟祈福　內地生疫下滯港求搵份好工

本港疫情持續，雖然不少廟宇因應疫情採特別人流管制甚至閉廟，但虎年大年初一（1日）的上環文武廟早上人頭湧湧，香火鼎盛，不少善信無懼嚴寒排隊等入廟祈福，不少人希望疫情盡快完結，並籲港人齊心合力：「一人做多一分力就得㗎喇。」



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入廟前須掃安心出行 實施「一進一出」人流管制

今年農曆年正值第五波高峰期，政府早前公布嚴厲的社交距離措施，但無阻善信冒著嚴寒入廟祈福。上環文武廟今早10時更有約30人排隊，職員指，入廟前須掃瞄安心出行二維碼，同時為了減少廟內的人流，實施「一進一出」的人流管制措施。

內地生首到文武廟 求學業工作順利 也願通關回鄉探家人

內地來港讀書的雷同學今年首次到文武廟，祈求學業進步及找到好工作，「第一次來這裡，想試一下，看能不能願望成真。」不過相比學業及工作，疫情並非她的首個新年願望，她其後才補充，希望疫情早日過去，恢復通關回鄉探望家人。

事實上，封關令雷同學只能留港過年，昨晚唯有透過微信，與親戚及家人聊天數小時。雖然掛念家人，但她讚揚香港的節日氣氛濃厚，有一群同學陪伴過年，接下來更準備爬山及逛花墟。「大家一起吃飯，包餃子，然後出去逛一逛，還挺有意思。」

善心嘆新年氣氛平靜 冀疫情快完結：要大家同心合力先得

疫情盡快完結，為港人的一眾願望。張先生的新年願望，是身體健康及走出疫情。雖然他觀察到今年新年氣氛平靜，但他認為市民減少外出則可完結疫情，「個個市民大家同心合力先得，一人做多一分力就得㗎喇。」

至於陳女士表示，每逢農曆年到文武廟參拜，指母親遺留的習俗。則希望「疫情快啲走，周圍去玩」，更指恢復通關後首選到日本旅行。她認為，港人均遵守防疫規矩，及疫情減弱，估計疫情於今年中將會完結。

雖然多名受訪市民認為新年氣氛平靜，但陳反而認為，疫情以致今年節日氣氛不錯，「啲人可以留喺屋企聚多啲，冇出咁多街。」問到會否擔心廟內人多聚集，易傳播病毒，她則回應指「所以好快就走，插個香就走。」