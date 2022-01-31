虎年｜逸葵樓居民因擺烏龍須竹篙灣過年　與親友FaceTime吃團年飯

對一般人而言，拜年、開年飯，一家人聚首一堂，共度農曆新年看似平常不過；然而在疫情下，一切如常也變得難能可貴。

家住葵涌邨逸葵樓的林先生，早前面對大廈圍封禁足，其檢測結果一度出錯，被誤當確診者並需與病人同房，即使之後驗出陰性結果，但因曾與患者同病房而列為密切接觸者，要入住竹篙灣檢疫中心至2月7日，獨自過年。

遭受無妄之災，林先生坦言心情並不好受，「想返屋企過年。」他原打算新年假期與親友聚會，結果一切落空。但他亦稱，是次事件更感受到親友的關愛，除了帶來蛋卷等應節食品，家人亦以銀行轉帳，率先派發利市，今晚（31日）以「FaceTime」視像通訊，與家人隔着一個電話吃團年飯，雖不能共處一室，仍可藉螢幕相見，「希望新一年身體健康，大家笑多啲！」



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林先生早前曾向《香港01》投訴，指檢測結果出錯，被誤當確診者，送到北大嶼山醫院香港感染控制中心，與5名確診病人同房；然而再接受檢測時，發現原來結果出錯，根本未受感染。由於他一度與確診者同房約3小時，即使各人未有接觸，結果都成為密切接觸者，需入住竹篙灣檢疫中心14天，直至2月7日。

因檢測出錯致連環不幸 入住竹篙灣過年

年廿九的下午，林先生已入住竹篙灣將近一周，他再接受記者訪問時坦言：「心情唔會好得去邊。」他仍然渴望回家過年，認為事件屬無妄之災，狠批當局安排混亂，被誤當受感染後，再安排與確診者同房，直言：「本身唔需要去到呢個結果（指入住竹篙灣）」。

在竹篙灣的生活，林先生表示每日都揀選西餐，不時進食炒蛋、茄汁豆、通粉等，認為現時的味道可以接受，「但唔會食晒。」長期獨處之下，他現時靠觀看Netflix及玩遊戲機Switch解悶，「會想出去同人接觸。」

▼1月31日旺角倫敦大酒樓有食客中午吃團年飯▼



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親友送暖：最緊要人無事

原本應與家人團聚的日子，如今獨留竹篙灣。林先生表示，親人難免有擔心，亦感失落，現時每日以短訊與家人聯絡，又會拍照傳予家人。之前曾打算新年假期拜訪親友共聚，雖然現時已落空，不過他亦笑言，入住竹篙灣的翌日，各人送來不少日用品，例如他視為必需品的咖啡，又有其鍾情的新年食品蛋卷，並安慰他道：「最緊要人無事。」

雖然今晚無法與家人團聚食團年飯，不過林先生笑言，會在晚飯時以視像通話隔空團年；而且家人更已透過銀行轉帳，率先派發利市。問到新年願望，他笑言：「身體健康，大家笑多啲！」