抗疫基金6.0︱政界歡迎加碼　促支援受影響周邊行業如修車、洗衣

疫情之下各行各業均受影響，特首林鄭月娥預告，政府將會為「防疫抗疫基金6.0」注資200億元，為各行業紓解燃眉之急。



政界普遍歡迎基金加碼，並促請政府盡快推行，指很多行業疫情下失去生意，急需資金援助。



自由黨立法會議員易志明表示，已經致函林鄭期盼為交通運輸業界及配套行業提供補貼。他表示，食肆禁晚市堂食、取消年宵市場及新春活動，公共交通工具乘客大為減少，業界入不敷支，建議政府向業界提供為期一年的燃油津貼。

此外，易志明指校巴、旅遊巴車主因不用回校上課而沒有收入，但仍要如常出糧及繳付貸款、泊車費、維修費和保險，認為不能漠視車主及營辦商的經營困難。

易志明建議支援車輛維修業、教車師傅等

易志明亦關注其他配套行業，包括車輛維修業、汽車設備物料供應商、私人教車師傅、海上加油業等，指政府亦應將他們包括在防疫基金清單內。

對外運輸方面，易志明指船運作業受到隔離措施影響，陸路跨境司機生活艱難，出現嚴重人手流失，航空物流業亦因為班次大減而影響供應，要求政府提供支援。

黨友邵家輝則表示，自己在1月27日致函特首提出六點建議，包括支援十五類停業處所的周邊行業等，認為政府今次預告注資200億元是迅速回應，希望政府認真考慮建議。

梁熙指不少長者相信醫生意見，認為政府可以資助他們去做身體檢查，讓醫生判定是否適合接種疫苗。（資料圖片）

梁熙關注洗衣業困境 倡資助長者打針前檢查

民建聯立法會議員梁熙亦認同要照顧周邊行業。他指疫情和相關措施不單止影響食肆、酒店賓館等處所，連帶為他們清洗枱布、床單的洗衣公司亦大受影響，建議政府推出新措施時要多加考慮。

梁熙表示，贊成「疫苗通行證」一步一步提高疫苗接種次數，認為有助推動市民注射疫苗。不過梁熙指，他們接觸不少長者仍然擔心疫苗有副作用，建議政府可資助長者到家庭醫生接受簡單檢查，以確定自己身體狀況是否適合打針。