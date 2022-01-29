抗疫基金6.0︱林鄭預告　向前線清潔工、保安員提供特別抗疫津貼

行政長官林鄭月娥日前宣布籌備第六輪防疫抗疫基金，以支援受影響業界及人士。有立法會議員倡為前線清潔工及保安員提供額外津貼，以助購買防疫裝備及起激勵士氣之用。林鄭今日（29日）於社交專頁發文，對此表示支持。



林鄭感謝超過20萬前線員工緊守崗位

第五波疫情繼續蔓延，今早（29日）民建聯立法會周浩鼎、梁熙促政府為前線清潔及保安人員提供額外抗疫津貼。特首林鄭月娥下午於Facebook發文表態支持。

她説，面對傳播力強的Omicron病毒株，本港逾20萬名清潔工友和保安員，即使面臨更大的感染風險及工作量，仍在人流管制、消毒清潔方面緊守崗位。她明白高危的前線工作會為工友及家人帶來擔心，因此認為發放額外津貼實屬合情合理，並藉此機會感謝這群抗疫中堅。

當局曾於2020年3月至9月，發放每月1,000元的防疫抗疫津貼。林鄭指當時共23萬人受惠，涉款逾15億元。

她另表示，今屆政府一直關注基層勞工福利，指2019年落實政府服務合約內非技術勞工的聘用條件後，近年批出的合約錄得可觀的工資上漲，時薪中位數增長了14個百分點。她又說，為讓更多基層勞工受惠，今個星期初已親自去信香港地產建設商會和香港僱主聯合會，鼓勵他們引入類似措施。