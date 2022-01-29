洗衣業龍頭倒閉500人失業　管浩鳴李鎮強促盡快加推抗疫基金

選委會立法會議員管浩鳴與自由黨李鎮強，聯署公開信予特首林鄭月娥，要求政府盡快向立法會申請追加撥款，推出第六輪防疫抗疫基金，補助特困行業。



香港洗衣商會反映有龍頭企業倒閉，逾500人失業。另有飲食業議員估計，晚市禁堂食措施致業界損失200億元，兩議員憂慮出現食肆倒閉或裁員潮。



管浩鳴聯李鎮強向行政長官林鄭月娥致函，促當局就推出第六輪防疫抗疫基金，盡快向立法會申請追加撥款，讓特困行業在政府收緊防疫措施下，租金、工資支出、業務損失等方面得到補助。

政府日前宣布再延長社交距離措施至2月17日，酒店、旅遊、飲食、美容、按摩等繼續停業。香港洗衣商會向兩人反映，已有龍頭企業因此倒閉，逾500人失業。

憂食肆出現倒閉或裁員潮

管浩鳴及李鎮強指，有飲食界議員估計晚市禁堂食措施致飲食業損失近200億元，兩人憂慮出現食肆倒閉或裁員潮。他們又提及，為本地旅行團提供接送服務的觀光巴士行業大受打擊，且大多公司為中小企業，無法受惠於第五輪防疫抗疫基金。

兩人認為，當局用基金餘款推出的第五輪防疫抗疫基金不足以讓所有受影響行業受惠，因此聯署促請政府盡快向立法會申請追加撥款，推出第六輪防疫抗疫基金，為餐飲業、交通運輸業、旅遊業、酒店業、零售業和其他受影響行業提供合理補助。他們亦籲政府抽空接見業界代表，了解他們的苦況，並提供更適切、到位的支援。