抗疫基金6.0︱工會促保安清潔月派千元　民建聯：可整固防線士氣

第五波疫情嚴峻，民建聯立法會議員周浩鼎及梁熙，今日（29日）要求政府在第六輪防疫抗疫基金，為前線清潔工提供每月1,000元津貼，為期7個月，協助工友購買防護裝備及起激勵士氣之用。



張先生（左三）指新一波疫情下清潔工作量大增，高危環境下備受心理壓力。左一為趙先生。（民建聯直播截圖）

周浩鼎促請政府於新一輪抗疫基金，為前線清潔及保安人員提供為期7個月，每月不少於1,000元的津貼。他指，當局自2020年3月為房屋署外判清潔工發放抗疫基金後，再無為前線清潔人員提供額外津貼。惟第五波疫情嚴峻，Omicron傳播力強，前線工作人員的感染風險大增，且工作量大，希望政府加碼津貼前線工友購置防疫裝備。

清潔公司代表張先生反映，不少工友回家後要照顧家人，他們及家人都備受心理壓力，不知道工作的大廈是否安全。而且近日清潔人員工作量大增，例如拭擦扶手及電梯的頻率由每兩小時清潔一次，加密至每小時、甚至半小時清潔一次，而消毒藥水也導致喉嚨乾燥、皮膚痕癢等。

前線員工工會代表趙先生指，第五波疫情起，很多員工因工作高危而辭職，當局應再次發放1,000元抗疫津貼，鼓勵前線人員為港服務。

梁熙說，與病毒共存的策略是外國政府防疫抗疫失敗，「無何奈何的選擇」，在本港若果百分之五人口染疫，醫療系統將會崩潰，因此正確出路及目標應為「動態清零」，促當局加強支援前線清潔工，穩住防線。