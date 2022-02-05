梁栢賢：確診恐有日破千　醫學會前會長籲打針：其後染疫當加強劑

疫情急劇惡化，據悉今日至少新增350人確診，按日飆升近1.7倍，初步確診個案達到150宗。醫管局前行政總裁、疫苗接種計劃專責工作小組成員梁栢賢，警告未來幾天確診個案將繼續倍增，甚至出現單日過千確診，呼籲市民減少外出，同時須盡快接種疫苗。



多次提出按風險分級採取「緩疫」策略的梁栢賢，指如果政府不果斷改變現時的控疫政策，會好快拖垮醫療系統。他認同政府逐步將密切接觸者改為家居隔離，但他提出須進一步考慮，即使是確診者，只要無症狀且接種了疫苗，也可改為家居隔離，期間每日檢測，以預留床位予嚴重患者。



香港醫學會前會長謝鴻興則曲線呼籲打針，指Omicron疫情根本已經完全失控，認為感染Omicron對已接種兩劑疫苗人士而言，只是「一個病」。對於打了第三針的人而言，染疫猶如「第四劑吸入式疫苗」，病徵可視為「輕微副作用」：「而且重係無法拒絕接種的，自己執生吧！」



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特首林鄭月娥昨日宣布因應確診個案急增，將隨時啟動應變措施，原本用作隔離密切接觸者的竹篙灣檢疫中心將逐步接收無症狀確診者，前者就會改為家居檢疫。梁栢賢認為有關策略順應情況改變，值得一讚，但仍須進一步改變，包括考慮即使是確診者，只要無症狀且接種了疫苗，也可改為家居隔離。

事實上，林鄭昨天也表示，很多變種病毒Omicron患者完全沒有病徵、甚至毋須治療，而只須隔離。

2003年沙士期間任衞生署副署長的梁栢賢，在這波疫情開始後多次開腔，明言「清零」是不切實際，憂慮醫療系統及隔離會不勝負荷，呼籲以風險分層管理角度採取「緩疫」措施，調整隔離標準及日數，寄語衞生署及醫管局堅守專業向政策局提建議。梁再三呼籲市民、尤其長者接種疫苗，希望達到九成接種率，即可回復正常生活。