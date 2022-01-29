清零/共存？激辯第3條路「緩疫」　梁栢賢放話梁子超：實戰過先明

醫管局前行政總裁、疫苗接種計劃專責工作小組成員梁栢賢，早前兩度撰文質疑「清零」近乎不切實際，指疫情進入新階段，觀乎擴散情況已不可能持續「圍堵(containment)」，反而應採取「緩疫(mitigation)」策略鼓勵市民接種疫苗，兼顧經濟和市民生計才是全球控疫趨勢。有關看法再度燃起與病毒「共存」抑或「清零」的討論。



呼吸系統專科醫生梁子超，其後在梁栢賢社交網站留言，兩人隔空駁火。梁子超質疑若果放棄「圍堵」政策，第五波疫情3至4周內將達至高峰。他引述英國報告，60歲以上患者即使接種兩劑疫苗，死亡率也達3至4%，強調不能「躺平」任由本港醫療系統崩潰。梁栢賢其後反問將沒病徵的病人塞爆醫院，是否屬於另類醫療崩潰情況？



梁栢賢指葵涌邨爆疫後，改以原地圍封隔離已經是第一期「緩疫」措施，質疑以香港應對疫情爆發的能力，是否可以持續透過「圍堵」控制疫情？他澄清自己並非主張「躺平」或放任政策，但須按香港實際情況調整策略。作為2003年抗擊沙士團隊一員的梁栢賢指，梁子超誤解了「緩疫」一詞，指「只有實戰控制過疫情的人才會知道『緩疫』的意思，而非由書本或文獻（得知）。」



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梁子超促梁栢賢交出可行谷針建議

梁子超在留言中質疑「緩疫」的看法，強調目前香港正身陷於第五波疫情之中，要求梁栢賢拿出可行建議，令到絕大多數長者接種兩劑疫苗、以及大量人口打第三針。梁栢賢隨即說，對方誤解了「緩疫」意思，反駁指無法單憑數據或文獻去控制疫情，並一連拋出5個問題：

正如你所說，香港已進入第五波，情況未如理想，你有問過點解會發生現時的情況嗎？如果你問兩條問題，第一香港處理現時疫情爆發能力，是否可以持續控制疫情？第二如果失控，有沒有其他方法可以處理，減低死亡率和市民生活及經濟影響呢？當然醫療系統崩潰亦是重要考慮，如果你將沒病徵的病人全放進醫院裏面，真正有病人的病人入不到院得到適當嘅治療，呢個又係市民想見到的情況嗎？是否亦是一種醫療崩潰的情況？ 梁栢賢 一連五問梁子超

梁栢賢強調，處理公共衞生問題，一定要切實每日評估，只從數字或文獻資料去尋找答案並不切實際，風險管理要分層次。疫苗氣泡或疫苗護照的推行一定要快，打了針和未打針的市民實施「禁足令」措施應有層次之別，並非一刀切。

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梁栢賢質疑梁子超誤解：原邨隔離已是緩疫

梁子超反駁稱，第五波疫情不論能否控制到，現時都是最佳時機，去爭取時間提高接種率，現階段沒空間嘗試「緩疫」策略，因為這會令市民減低防備，亦會導致新一輪爆發。他指疫苗接種名額有限，未來幾個月應該集中為免疫力較弱人士注射疫苗，以保障人命和醫療系統。

梁栢賢其後再重申，對方誤解了「緩疫」的意思。他指「緩疫」有不同階段，葵涌邨原邨隔離已是第一階段，又指「只有實戰控制過疫情的人才會知道『緩疫』的意思，而非由書本或文獻（得知）。」梁子超最後表示，與其在網上無止境「交流」，不如聚焦在如何抗擊第五疫情。

Only those who have the experience of controlling pandemics know the meaning of mitigation, not from textbooks or journals. 梁栢賢 談實戰原文