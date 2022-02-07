分析︱疫情「井噴」爆發清零可持久？林正財倡思考退場機制尋出路

本港新冠疫情持續擴大，有「井噴式爆發」之勢，前日（5日）新增確診數目達351宗。昨日（6日）新增個案亦達342宗，源頭不明個案佔約136宗，另有逾300宗初步確診。衞生署署長林文健表明，疫情形勢相當危急，過去兩周累計已1,921宗新增個案，無源頭個案已逾320宗。

近日，有關「動態清零」和「與病毒共存」路向的爭議不斷，而基於現實上疫情瀕臨失控，再次引發政界人士及專家關注，香港能否承受繼續「動態清零」背後的龐大社會成本及公共資源負擔。

行政會議成員、疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，明白到現時疫情狀況以及市民的「抗疫疲勞」困境，認為在疫苗接種率達到合理水平的前提下，社會應該在適當時候思考「退場機制」，尋求「動態清零」與「共存」之間的平衡點。



▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



「動態清零」下公共資源負擔重

有多名政界人士私下向筆者慨嘆，香港防疫政策現時最大的問題不是單純「動態清零」或「與病毒共存」的爭議，而是夾在兩者之間「唔湯唔水」，兼取兩者之弊：既享受不到「清零」的好處，社區疫情照樣「爆到七彩」，一直無法與內地通關；同時社會又不斷受嚴厲的社交距離措施和封區強檢等影響，市民日常生活大受阻礙，經濟活動遭殃。

除社會成本，公共資源亦是另一個重要考慮。承上，由於在「動態清零」政策下，疫情一爆就有許多處所要關閉，消費市道經常受打擊，部分行業如健身中心、戲院、按摩店等經常要關閉，生意朝不保夕，最新甚至有消息指理髮店也需要納入指定關閉的處所。政府最新計劃推出涉約200億元的第6輪防疫抗疫基金，固然可暫解業界燃眉之急，但到底這種做法是否可長遠持續，本身也是疑問。有政界人士指：「公帑總不是無窮無盡，每次這麼一丟幾十億、幾百億，政府可以幫到幾多？」

林鄭月娥早前在記者會中，展示自行快速檢測結果。（資料圖片）

談到公共資源，自然也不得不提最直接受影響的醫療系統。特首林鄭月娥上周也承認，由於醫院及檢疫設施可能不敷應用，未來或需「走位」，讓無病徵的確診人士只須隔離而不用入院治療，而次緊密接觸者甚至緊密接觸者，或要移師到家居檢疫；食物及衞生局局長陳肇始更指，日後如疫情再惡化，無病徵或病徵輕微病人在家居情況許可下，或需留在家居隔離，持續做病毒檢測。這某程度上也是一種「妥協」，在變化急促的疫情下，現有資源根本無法承受那麼多患者及其緊密接觸者。

行政會議成員、安老事務委員會主席林正財近日也向傳媒表示，一旦疫情在長者院舍爆發，醫療體系將面臨崩潰風險。他以嚴重交通意外為例，嚴重傷者送入急症室多可即獲治療，但當系統崩潰，傷者或要輪候一小時才有救護車到場，因此如果急症室塞滿重症長者，其他患者或需要再等一至兩小時，即使交通意外的傷者要施手術或手術後送入深切治療部，也未必有床位，可能間接引發更多非染疫人士死亡。

▼2月5日 屯門大興邨興昌樓圍封檢測▼



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收緊社交距離措施 出行依舊

上述的背景，也會倒過來影響防疫政策本身成效。實際上，現時主流病毒株Omicron的整體死亡率仍然高於一般季節性流感，但由於對已接種疫苗人士影響，可能不如Delta、Alpha等病毒株，市民警覺性或有所下降；再加上，社交距離措施多次收緊，大眾市民難免感到厭煩，出現「抗疫疲勞」。

因此，既然現實狀況是Omicron疫情已禁之不絕，大眾市民亦開始放鬆警惕，客觀上始終會減低市民服從防疫政策的意欲。林鄭月娥前日在記者會中，大呻社交距離措施收緊後，公共交通出行量只下跌了兩三成，形容數字「未夠好」，一定程度上反映政府再難以說服市民過年期間留在家中不出外，即使處所關閉、餐廳晚市無堂食，不少市民仍然沒有聽從政府的呼籲，繼續進行其他社交活動。

有立法會議員表示，這情況並非沒有辦法解決，前提是政府在「谷針」之餘，都應該給出一個時間表、路線圖，讓大家知道接種率達九成之後，具體上什麼政策有放寬空間，讓市民有個期盼、有個目標，看得到出口，「不然的話，市民聽聽話話打針、遵守防疫規定，但倒頭來政策只有愈來愈緊，那政府到底在向市民釋出什麼訊息？」

特首林鄭月娥2月4日舉行者會，表示日後緊密接觸者或次緊密接觸者，可能需家居檢疫。（余俊亮攝）

建制中人：「與毒共存」是時機問題

不過，香港防疫政策背後不單純是科學及社會民情問題，內地因素亦有重要影響。有建制派政黨中人表示，現時政治現實狀況是，香港無論與內地通關與否，防疫策略都要和內地接軌，即使兩地社會情況有所不同，至少總體方向都不能偏離。該人指：「林鄭自己都說，『動態清零』不是指完全清零。放在今日，其實潛台詞就是明知道無可能清零，但（中央）一日未有新指示，一日都只能硬著頭皮繼續做，即使永遠做不完也要做。這已不是單純的防疫問題，是政治問題。」

另一名資深建制派透露，其實大家明知嚴厲禁足、關閉處所的政策很難長期延續，社會總需要向前走，既然新冠病毒「點都唔會離開我哋」，最終全世界都需要走向「共存」之路，殊途而同歸，內地亦不例外，只是一個時機問題。

該建制派亦指，即使在內地，針對新冠疫情的防控策略亦非鐵板一塊，內地專家從來沒有排除，一旦到了某個「可控」水平，政策方向或有調節空間。只不過這對內地當局來說言之尚早，尤其北京冬奧未完結，3月兩會臨近，很難預期中央短期內會有什麼大調整。有熟悉國情人士則指，因應內地政府高層將有人事新佈局，不少地方官應對疫情傾向保守，相信嚴厲防疫政策不會貿然改變。

行政會議成員林正財。（資料圖片）

林正財：「動態清零」及「與毒共存」可兼容

林正財回覆筆者時表示，Omicron疫情高峰期預料會維持一段時間，最壞情况香港可能「不願意之下都被迫接受與病毒共存」，現在暫時未到這個地步，但如果社區源頭不明個案數字持續向上升，那就難說得很。他指，普羅市民容易對Omicron有所誤解及鬆懈，以為和一般流感分別不大，但實際上輕症患者主要都是因已接種疫苗，舉例指新加坡目前疫苗接種率達九成多，新增死亡個案大都是未有接種疫苗的人。林正財同意，政府如能給出時間表和路線圖，說明接種率達標後「what's next」，對說服市民服從政策會有幫助。

林正財引述和一些專家討論後得出的結論，認為目前最理想狀況是全民（連同未符合打針資格的人士）疫苗接種率達到九成，長者也達九成以上，但坦言有一定難度。不過他指，社會不可能無了期等待，始終需要向前走，因此重申如果今輪「谷針」措施後長者接種率達到七、八成，也可以開始思考「退場機制」，包括檢疫時間、接種人士的檢疫方案，甚至社交距離限制。

他又指，近日留意到社會對於「動態清零」和「與病毒共存」的討論十分兩極，但認為兩者沒有衝突，可以兼容：「『共存』不等於像部分西方國家般放任、什麼都不做，既保持社交生活，也要有一定的疫情圍堵能力，但先決條件是有足夠長者打針，保證醫療系統不崩潰。」他相信即使是內地專家，都會思考長遠的「退場機制」，兼取各方防疫政策之長，「無論是內地還是香港，都需要找到這條出路」。