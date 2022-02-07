疫情︱個案破頂瀕失控　議員急求按風險劃區　全民7日3檢

新冠疫情繼續擴大，今日（2月7日）新增確診個案達614宗，再創疫情以來紀錄，比昨天多出近倍，初步確診也有逾600宗。疫情繼續幾何式爆發且擴散到全港，已達失控邊緣，衞生防護中心傳染病處主任張竹君甚至表明，已放棄公布確診個案詳細資料，坦言「無乜意義」。

建制派一直要求特首林鄭月娥進行全民檢測，但都不得要領，現時疫情再擴大，陣營內「怒火」升級。多名立法會議員向《香港01》表示，林鄭月娥一直抗拒全民檢測，認為必定等同「全民禁足」，但實際上有許多方式可以做到、且符合香港狀況，不用「封城」，而且有必要在短期內推出方案以解燃眉之急。

曾任食物及衞生局政治助理的選委界議員陳凱欣表示，政府應趁現在按風險劃定區域分級，進行全民檢測，目標是在指定7天內，讓全民都接受到最多3次檢測，並參考內地「20混1」的綜合檢測，方可快速切斷傳播鏈。



▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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陳凱欣料醫療系統一星期內爆煲

陳凱欣表示，政府一直以來追蹤個案都是「走在疫情後方」，現時社交距離措施連第3、4波疫情時都不如，Omicron傳播力那麼強，當然控制不住。她指以現時疫情發展速度，日增過千宗只是時間問題，相信醫療體系在一星期內會飽和。她又指香港人口稠密，屢次出現垂直傳播，如果確診者也可在家居隔離，即使本身屬輕症，都可能透過污水渠傳染他人，屆時將一發不可收拾。

陳凱欣指出，全民核酸檢測不一定需要「全民禁足」，全民檢測也不是一個「口號」，可參考內地成功的做法，因應香港的情況調適一個可行的方案，舉例指以風險為本，劃定限制區域。「以葵涌邨爆疫為例，最高風險的核心區域或大廈就禁足，周邊範圍的大廈列為次高風險，居民做了強檢後能出示陰性證明便可離家，每戶外出人數亦盡量減至最低或設限，達至內地健康碼的『紅碼』和『橙碼』的效果，減少人流。」

至於密度方面，根據Omicron病毒的特性，全民每人7日內做2至3次檢測便可找出大部分確診或隱形患者，當局更需要在空曠地方設置檢測站，妥善分流檢測防止再出現像葵涌邨的交叉感染情況。「如果往後疫情有放緩趨勢，就可考慮縮小其後一星期的檢測地區範圍。」

「無人叫你全抄內地」

她指，面對龐大而頻密的檢測需求，可以參考內地「20混1」的檢測方式，如身處地區非高風險，將受檢人士的採樣拭子放入同一採集管中合併測試，如有發現陽性則暫時隔離該20人，作次輪覆檢找出具體確診者，如此做法既準確又可節省人均檢測成本，香港亦有足夠條件。陳凱欣表示，政府購入數以千萬計的「快速抗原測試（RAT， rapid antigen test）」檢測包，準確度不及核酸測試之餘，成本也隨時更高，但政府似乎沒有公開招標。她提到，內地「20混1」測試可將人均檢測成本分散，降至約8元人民幣。

陳凱欣指：「如何做、試管要多大、臨時檢測站的規劃，內地全部有指引參考，沒有人叫你完全照搬內地的一套，細節可以調整。但特首就將全民檢測等同『全民禁足』，不是這樣的。什麼叫『動態清零』？社會仍是動態的啊，會繼續運作。現在就要劃定風險區域，規劃和調撥好資源，不然等到再擴散時就太晚了。」

田北辰以足球為喻：前方守不住 先打好疫苗「泊大巴」

實政圓桌田北辰表示，全民檢測配合禁足才可發揮最大效用，但以香港來說又太困難，「香港十八區，區區無界限，做就要同時做、統一做」，如果因應市民買菜、看醫生等需要，訂立豁免群組，又失去原先意義，再加上以今日政府行政效率，最後一定引起混亂，因此仍對全民檢測效用有保留。

田北辰坦言，現時新增個案太多，一時之間要切斷傳播鏈有實際困難，應先集中精力推高疫苗接種率，確保即使市民染疫也不至於出現重症、有死亡風險，所以「疫苗通行證」是及時而必須的措施。他以足球為喻，當「高位迫搶」行不通時，就要考慮「泊大巴」（park the bus）死守戰術：「原先想守住連中場線都不讓對方過，但對方太強擋不住，連守門員走上中場幫忙都清不完。那只好守好龍門，連前鋒都調回來塞住龍門口，打10-0-0。疫苗就是那道最後的防線。」

他表明，現時香港肯定未有條件「與病毒共存」，即使疫苗接種率衝破九成，都要考慮與內地通關的因素。

吳秋北：終究是政府決心問題

工聯會會長吳秋北表示，這終究是特區政府決心的問題，無可否認全面禁足實行上有困難，但現時疫情嚴重，甚至可能還未到高峰，醫療體系有崩潰危機，政府必須從源頭阻截疫情，必要時向內地求助提高檢測量。他指，內地有相當多經驗可以借鏡，例如上海有定期檢測但又未至於完全禁足的安排等等，都可以積極參考，「這是需要特區政府主動去尋求一個可行方案。具體的建議，我們議員已經給了很多。」

另一選委界議員吳傑莊亦於今日去信特首林鄭月娥，建議採取更果斷措施，提升檢測能力，與內地專家共同制訂適用香港的全民檢測方案，希望盡早截斷隱形傳播鏈，阻截病毒擴散。