抗疫基金6.0︱涉款260億元下周交財會　短期失業者一筆過派萬元

特首林鄭月娥今日（8日）公布收緊防疫措施，一併公布第六輪防疫抗疫基金詳情，所需款項約為260億元，林鄭強調當中有六成用於資助個人，下周二（2月15日）立法會財委會將召開特別會議討論，希望通過後可盡快發放。她又稱，今次以「突破思維」首次向「手停口停」的短期失業者，如自僱人士等提供支援，金額為一筆過的1萬元。



40多項措施 六成援助個人 林鄭形容突破思維

林鄭月娥指，上一輪基金由於希望從速發放，沒有向立法會申請額外撥款，以過往的餘款先做第五輪。由於考慮到疫情發展，有需要延長及加強社交距離措施，所以有必要推出第六輪，目前的已經決定好援助措施，連同應急款項，須尋求立法會批准注資額約260億元。

林鄭表示，新一輪基金涵蓋40多項措施，認真參考了立法會議員及業界意見，政府是以更體恤態度，處理建議及需要支援的企業及人士，旨在盡量涵蓋受收緊社交距離措施影響的行業及人士。有關措施的詳情尚待公布，部分細節仍在整理，但相信很快會有進一步公布。她已與立法會財委會主席陳健波有共識，財務委員會下周二將召開特別會議審批撥款，當局爭取下周一早上提交文件，屆時大家可以知道詳情。

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林鄭形容第六輪抗疫基金有三項特點：



1、第五輪基金的受惠者今次都會受惠，金額會比上次更多。

2、不直接受政府社交距離措施影響，因經濟及社交活動減少而受影響的行業，間接受影響的行業都有支援，除旅遊業，亦涵蓋如載客運輸業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所、本地漁農業生產者等。

一些前線參與抗疫的基層員工，包括清潔、保安，面對高暴露風險的員工，例如機場工作的貨運員工，每人每月有2千元的支援，為期5個月，由2月開始發放到今年中，即一共1萬元，金額多於上一輪（上次為每月1,000元，共7個月）。無論政府承辦商或是私人物管公司的員工都有份。

3、由於有認真聆聽立法會議員及工會領袖的說法，今波疫情來得急又猛，雖然失業率去年12月底已大幅改善到3.9%，但關閉處所措施「狠」，很多人「手停口停」，不少人面臨短期或臨時失業。她形容，第六輪有「突破思維」，首次計劃向短期及臨時失業人士，包括合資格自僱人士，提供一次性1萬元的「支援」。她坦言操作並不簡單，需要多一點時間做好操作，暫時想法是透過強積金供款情況驗證明，一有確實安排再公布。