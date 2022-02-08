陳肇始稱檢測站排隊不直接影響衞生　疫苗通行證與減人流措施同步

第五波疫情升溫，大批市民須進行強制檢測，在今午（8日）召開的立法會食物安全及環境衞生事務委員會會議上，多名立法會議員不滿社區檢測中心輪候時間過長。實政圓桌田北辰質疑若過百人排隊檢測沒有問題，為何還需要限聚令。食物及衞生局局長陳肇始稱，要排隊情況不理想，但不會對環境衞生構成直接影響。



自由黨飲食界議員張宇人促請政府盡快推行疫苗通行證，重開食肆晚市堂食。陳肇始表示，疫苗能預防重症和減低死亡率，但不一定要預防感染，要預防感染一定要減少人流，兩個方向需要同步進行。



要求檢測中心承辦商派籌和設立關愛隊

田北辰指，目前社區檢測中心輪候時間愈來愈長，質問政府如何處理，並稱政府有公屋住戶紀錄，建議向有需要檢測的公屋居民派發深喉唾液樽作檢測，預留社區檢測中心名額予私樓居民，並實時發放檢測中心人流數據，分散人流。

陳肇始說，只要檢測中心做好感染控制，排隊不會直接影響環境衞生，但承認排隊情況不理想。田北辰反駁：「咁點解有限聚令？多過4人就唔得，幾百人排隊又無事？」

陳肇始回應指，會要求檢測中心承辦商派籌和設立關愛隊，並與民政事務局合作，希望民政局能提供室內地方加開檢測站，當局亦會加強檢測能力。

陳肇始指疫苗不防感染 政府須減人流

張宇人希望政府提早落實「疫苗通行證」，讓業界盡快重開晚市堂食，「我哋就餓死！」工聯會梁子穎認為政府不應一刀切勒令表列處所停業。

陳肇始表示，疫苗通行證的政策目標是希望更多市民接種疫苗，強調疫苗能預防重症和降低死亡率，是保護自己的措施，但不一定能防感染，又指Omicron傳散速度快，要預防感染一定要減少人流和社會活動，因此政府鼓勵在家工作、禁晚市堂食，又指疫苗氣泡與減少人流這兩個方向需要同步進行。

菜價飆升 陳肇始：將向司機提供快速測試包

自由黨批發及零售界議員邵家輝稱，近日菜價飆升，問到當局如何確保供港蔬菜供應穩定。陳肇始稱，食衞局知道有運輸活鮮食品跨境司機染疫，產生今次問題，提到跨境運輸不應該為內地帶來額外風險，會向跨境司機提供快速測試包，讓司機在過境深圳前自行進行檢測。

新民黨陳家珮說，早前有倉鼠驗出新冠病毒，關注坑渠老鼠會否成為播毒途徑之一。陳肇始指當局有向香港大學提供老鼠作檢驗，如有問題當局會知悉。