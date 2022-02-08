全民檢測？林鄭再落閘：能力有限宜聚焦封區　粵援港人員陸續抵港

第五波疫情失控，在全港多區爆發，有聲音一直希望政府透過「全民檢測」揪出隱形傳播鏈，若果港府能力有限更應該求助內地。特首林鄭月娥今早（8日）出席行政會議前，再一次重申政府能力是有限，無論在檢測及治療等各方面，認為聚焦利用驗測能力而非分散，可以發揮最大效益。



林鄭解釋防疫策略最重要的原則是快、精準及聚焦，因為每項措施背後所動用的人力物力，都是需要和時間競賽，希望社會理解抗疫須「精準」，沒有一個政府有用之不盡的能量。她同意要提升檢測能力，所以較早前已向廣東省提出支援請求，在馬鞍山重新設立「火眼實驗室」，雙方就此有「直線」聯絡，過去幾日已經陸續有數批實驗室人員抵港。



宜集中圍封小區檢測：更有效防擴散

林鄭指昨日是內地春節長假結束後首個工作天，港澳辦已與港府聯絡，就疫情傳達關切及問候、鼓勵和支持，表明中央隨時可按特區需要提供支援。

不過，隨著疫情進一步擴散，林鄭再一次否定「全民檢測」的需要，她認為在有限資源下，政府的檢測能力應集中在小區圍封強檢，舉例按照現行模式，可以通宵圍封大廈或小區，翌日可即時對外交代找出的感染者個案。過往經驗顯示，單次圍封甚至可於一晚內發現數十宗確診，認為此模式可更有效防止確診個案流入社區。

早前，政府宣布尋求內地支援，在馬鞍山重新設立「火眼實驗室」，目前工程正如火如荼進行，預料本月內可建成，令每日的單管檢測量增至30萬。林鄭今早行會前記者會明顯較精簡，回答了三個提問後即告結束，預告經行會拍板後，今日她會親自公布收緊一系列防疫措施，當中也會交代如何進一步提升檢測能力。

▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼

