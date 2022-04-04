林鄭不連任｜首名女特首　推動修例釀完美風暴　抗疫不力黯然離場

特首選舉5月8日舉行，特首林鄭月娥今日（4月4日）拋下政治震撼彈，宣布不會競逐連任下任特首，意味禮賓府7月將有新主人。香港回歸25年以來，未有特首做足兩屆十年任期的魔咒，至今仍未打破。

林鄭公職生涯42年，處理過許多大大小小政策，曾被前特首曾蔭權大讚「好打得」。自她2017年以「同行」為口號參選特首並成功當選，5年來香港經歷前所未有的政治變化；當中其引發的修例風波，更堪稱香港自六七暴動以來最嚴重的亂局。本文與讀者一起回顧林鄭月娥公職生涯的重要事件。



80年代加入政府 曾獲曾蔭權大讚「好打得」

現年64歲的林鄭月娥，早於80年代加入政府，曾在多個部門任職，在擔任助理保安司期間曾參與香港回歸的中英談判。回歸後，林鄭曾任社會福利署署長，任內推行一筆過撥款引起社福界爭議。林鄭月娥在2007年政府換屆前，本身擔任民政事務局常任秘書長，當時她深獲時任特首曾蔭權器重。曾蔭權競逐連任、與鄉事派會面時，也當面大讚她「好打得」。

2007年林鄭跳出公務員隊伍，出任發展局局長，處理重置皇后碼頭等事件，當年她與示威者於皇后碼頭直接對話，被讚有膽識，鞏固「好打得」之名。皇后碼頭最終照樣拆卸，而重置問題未今未解決。

2012年梁振英上台，林鄭升任政務司司長，其中一個「硬任務」是推銷特首普選方案，成為「政改三人組」之首。惜法案於2015年6月18日，在立法會以8票支持、28票反對被否決（因建制派協調失誤於表決時離場），鎩羽而歸。林鄭月娥於建制派「拉隊」離場時面露不悅，亦成經典。

林鄭月娥2017年參選特首。（資料圖片）

稱受「上帝感召」繼續服務 曾指如港人主流意見反對會辭職

政界最初普遍相信，林鄭不打算留任至2017年換屆後的政府，她更曾爆出「官到無求膽自大」金句。不過，2016年12月，時任特首梁振英意外宣佈不爭取連任，林鄭月娥隨即改口稱「不得不重新考慮」，最終獲「祝福」參與第五屆特首選舉。林鄭曾在選舉論壇上表示，如果香港人的主流意見認為她無法繼續擔任行政長官，她會辭職。

最終林鄭月娥在民望落後於對手曾俊華的情況下，以777張選委票當選，成為香港回歸以來首名女特首。她勝選當日曾表示：「我的首要工作，是修補撕裂和解開鬱結。」

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曾與泛民關係不俗 任期第二年始諸事不順

上任初期，林鄭大手注資教育、醫療等範疇，與民主派關係不俗，更在民主黨元老李華明的推動下，曾出席2018年民主黨籌款晚宴，即席捐出3萬元，引發政圈熱議。林鄭任內推動高鐵西九站「一地兩檢」安排，成功過關，又推出港人首置上車盤、公共運輸費用補貼等。她於上任首年的「蜜月期」中，民望一度維持在較高水平。

但好景不常，林鄭自任期第二年起施政陸續引起爭議。其中2018年9月颱風山竹襲港引起市面大混亂，政府欠缺善後方案，林鄭更稱批評者是「搵特首出氣」，引發不滿。

2018年施政報告，林鄭月娥提出涉及1,700公頃土地的「明日大嶼」計劃，引起潛在的環境和造價爭議；2019年初，政府計劃將長者綜援年齡門檻由60歲提升至65歲，林鄭甚至一度表示措施「係各位（立法會議員）批嘅」，引發泛民建制跨黨派怒火。此事亦為同年的政治爭議揭開序幕。

19年推《逃犯》修例掀「完美風暴」 社會嚴重撕裂

2019年2月，林鄭以台灣殺人案為由，推動修訂《逃犯條例》，其中涉及引渡到中國內地的條文引起爭議。民主黨前主席胡志偉嚴厲批評林鄭月娥：「你帶給香港的破壞超過董建華、勁過梁振英。」

6月9日的大遊行後，政府堅持法案6月12日如期二讀，引發回歸以來、甚至自六七暴動以來香港最嚴重的政治風暴。6月12日，示威者和警方激烈衝突，林鄭於3日後宣布暫緩修例；7月1日，示威者衝擊及破壞立法會大樓。修例風波令港府陷入回歸以來最嚴峻管治危機，2019年8月，林鄭被指與商界閉門會面時稱，透露自己「如有選擇會辭職」，至9月終宣布撤回修例，但社會嚴重撕裂，警方與示威者衝突一直持續。

北京直接出手制定國安法

及至2020年5月，北京出手制定《港區國安法》，直接在港頒布實施；去年3月全國人大通過修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」，兩個舉動一舉掃平香港政治爭拗。時至今日，殺人案疑兇陳同佳仍未能赴台灣自首，協助他的聖公會牧師、立法會議員管浩鳴也十分無奈。

陳同佳至今未能赴台自首，協助他的管浩鳴亦十分無奈。（資料圖片）

被美國制裁 要以現金支薪

修例風波及國安法的實施，令香港成為國際焦點。美國於2019年通過《香港人權與民主法案》，林鄭月娥亦於翌年成為制裁對象，無法使用眾多銀行、信用卡服務，直認要以現金收取特首薪金。不過林鄭月娥回應指：「美國制裁本人，我一笑置之、嗤之以鼻。」

隨著國安法的生效，本港政治氣氛大變，林鄭在2020年11月底曾向傳媒表示：「我已經重拾信心，從前的我回來了！」於2021年，民主派核心人物相繼被捕、入獄，多個民主派團體如民陣、教協、支聯會一一解散。

2021年經修改後的立法會選舉，由於傳統民主派缺席及選民冷待，直選投票率僅30.2%，創立法會選舉新低。

林鄭月娥在2020年後主力應對新冠疫情。（資料圖片）

第五波疫情處理屢受批評

2020年初，新冠疫情在香港爆發，林鄭政府推出多項防疫措施，包括限聚令、表列處所關閉等，本港曾錄得長時間本地零確診的成績。

不過，今年初第五波疫情大爆發，疫情至今累計已逾8千人死亡，本地出現醫院迫爆、患者在家長期得不到支援、遺體埋滿醫院等種種亂象；政府抗疫政策亦「兩頭唔到岸」，長時間關閉表列處所、嚴厲的社交距離措施，導致病毒未清零，經濟民生先清零，民怨拾級而上。根據民意調查，林鄭月娥民望是歷任特首之中最低。

政界普遍相信，第五波疫情後其連任機會已相當低。林鄭月娥日前在記者會表示，目前應集中應對疫情，不應分心調查第五波疫情，若下屆政府調查有需要，她願意提供意見，外界已認為是暗示不會參選。最終林鄭宣布放棄連任，任期至6月30日，黯然結束42年公職生涯。