林鄭不連任︱明日大嶼、北都區受影響？特首：看不到為何下屆放棄

特首林鄭月娥今日（4月4日）宣布不尋求連任，將結束42年公職生涯。有記者問到林鄭在任期內提出重組政府架構、「北部都會區」、「明日大嶼」等政策，不連任會否感到可惜，林鄭月娥回應指，政府的工作有延續性，儘管換了行政長官、政府管治班子及局長，有些工作都是一樣，尤其是得到一些廣泛支持的工作。



指重組政府架構方案 聽不到有反對意見

林鄭月娥指，特區政府政策有很大延續性，例如2021年10月《施政報告》提出重組政府架構後，社會及立法會都有一定的討論，「我哋聽唔到有反對嘅意見」，例如成立文化局、單獨的房屋局，只是需要視乎候任行政長官是否認同這個重組方案，如認同就仍有很多程序要走，畢竟涉及新開兩個政策局，涉人事編制、額外開支，有新局長及辦公室等。

此外，有些政策局將會轉換工作範圍甚至改名，法律上也要有方案。她指，5月8日至6月30日期間要做完這些工作，時間表十分緊湊，希望對方在7月1日宣誓就職時，一個已有社會支持、立法會認同的政府架構已出現，不用再於下一屆再籌謀，相信對方物色司局長人選時，如果同意新方案就可以按這套架構物色適當人選。

林鄭月娥。

至於北部都會區，林鄭指這同樣得到社會廣泛支持，尤其北都在粵港澳大灣區有重要作用，「所以下一屆政府，我睇唔到點解要放棄一個北部都會區發展規劃。」

有關明日大嶼願景，林鄭月娥指，這是她更早提出的計劃，的確曾在立法會遇到阻滯，所以申請撥款延遲了很久，但現時已得到撥款及上軌道，社會上大家都同意房屋是刻不容緩要解決的問題，關鍵在於土地是否足夠，這相當符合社會整體利益，所以看不到為何會做不到。

林鄭希望，下屆政府下按著本屆政府一些已開展的工作繼續努力，解決香港各方面的問題，「尤其相比本屆政府，下屆政府已經有一個相對穩妥嘅政治環境」，因《國安法》已實施、選舉制度已完善，新立法會已上任，未來有超過3年半的時間，與行政機關合作推動各方面的工作。