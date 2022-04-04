林鄭月娥宣布不連任特首：家人認為我夠鐘返屋企　未收官員辭職

政圈盛傳政務司司長李家超將辭職參選特首，特首林鄭月娥今早（4日）與行政會議非官守成員會面，消息指，林鄭月娥表示不會參選下任特首。

林鄭月娥今早在記者會宣布，不會參選下任特首，任期至6月30日，將結束42年公職生涯。她感謝中央、港澳辦、政府團隊、公務員等支持，「最重要是感謝家人信任」。

她指未來仍有四方面工作，包括要辦好特首選舉、繼續抗疫工作、做好政府換屆交接等。她透露，去年3月兩會已向北京表達不連任意向，唯一考慮是家庭，「我家人係我最優先考慮，佢地認為我夠鐘返返屋企喇」。她拒評李家超會否參選，但至今未收到官員辭職。



稱中央對決定理解及尊重

林鄭月娥表示，今早率先知會管治團隊及行會成員。至於將參選特首的政務司司長李家超，林鄭月娥拒絕評論，但表示至今未收到官員辭職。

被問到去年表達意願後中央有沒有挽留，林鄭月娥指表達意願之後，中央表示理解及尊重，其他與中央溝通內容「恕我唔可以喺呢度分享」。至於過去每次回應外界如何演繹，她表示無辦法控制，但最大考慮是家庭因素，「家庭係我人生最重要部份」。

被問到家人具體給了她什麼意見，林鄭指今次不尋求連任的決定，完全是家庭考慮，「我考慮咗我家人睇法」，至於有什麼看法不方便透露，這是私人問題，唯一可講的，是過去一段長時間家人默默支持，不只她擔任特首，而是她第三次出任政治官員職位，或多或少對家人有影響。

指下屆政府應續推北都區、明日大嶼

被問到不連任特首，自己提出的政府重組架構、北部都會區未能親自推行，會否感到可惜，林鄭回應指，特區政府政策有很大延續性，儘管換班子及局長，都是一樣，尤其是得到一些廣泛支持的工作。2021年10月施政報告提出重組後，社會及立法會都有一定討論，聽不到有特別的反對意見，例如成立文化局及單獨的房屋局，只是要視乎候任行政長官是否認同重組方案，如認同，仍有很多程序要走，畢竟涉及開兩個政策局，涉人事編制、額外開支，有新局長及辦公室等。

此外，有些政策局又轉了工作範圍甚至改名，法律上也要有方案，時間表十分緊湊，希望對方在7月1日宣誓就職時，已有社會支持、立法會認同的政府架構，不用再於下一屆再籌謀，所以對方物色司局長時可以按這套架構物色適當人選。

林鄭月娥。（資料圖片）

餘下任期做好四方面工作

林鄭月娥表示，在餘下任期會做好4方面工作：

1. 辦好選舉，這是完善選舉制度後第三場選舉，工作會按延後時間表推進，正如新聞公報看到的籌備工作，內部工作正進行中，包括為候任籌備以及做候任時的辦公地方及人手，會在4月底到位。

2. 做好穩控第五波疫情工作，社會盡快回復運作，總結經驗，避免下一波疫情出現。

3. 做好回歸25年慶祝工作， 今年策劃很多活動，疫情減退後會重啟。

4. 做好換屆交接，包括重組架構，如下屆政府認同建議，財務、人事編制等，本屆都會為下屆推進。