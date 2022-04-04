林鄭不連任｜林鄭：做好政府交接等四方面工作　離任不影響抗疫

特首林鄭月娥今早（4日）宣布不會參選下任特首，任期至今年6月30日結束。被問到離任會否影響抗疫工作，林鄭月娥指政府抗疫上下齊心，無分彼此，不擔心卸任決定影響抗疫努力。

至於行政長官須具備的特質，林鄭月娥認為，行政長官須對特區及中央雙負責，秉持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治原則。



林鄭月娥今日以家庭為由宣布不尋求連任，將結束長達42年的公職生涯，5年特首任期將於6月30日結束。她表示，去年初已向中央表達不連任的意願，中央表示理解和尊重，她感謝中央和各單位以及家人一直以來的信任和支持。

被問到會否擔心不連任的決定影響未來抗疫工作，林鄭月娥認為，現時抗疫工作上下齊心，無分彼此，覺得無論是疫情還是其任期的最後階段，均不會因這決定影響抗疫努力。

政圈盛傳政務司司長李家超將辭職參選，林鄭月娥表示，暫未收到任何官員到辭職信。被問到李家超是否合適人選，以及作為特首有哪些必須具備的特質，林鄭拒評個別人士，但相信有志參選的人是想繼續服務香港。她指客觀而言，行政長官要履行雙負責制，對特區及中央政府負責，把持「一國兩制」、「港人自港」、高度自治。

林鄭月娥、李家超。 （資料圖片）

餘下不足3個月任期內處理四方面工作

林鄭月娥表示，在餘下的不足三個月的任期內，將領導團隊做好四方面工作：第一，辦好第六屆行政長官選舉，因這是完善選舉制度後的第三場重要選舉，有關工作將按已延後的時間表推進，籌備候任特首的辦公地方及人手配置等內部工作已在進行，相信會在4月底到位。第二，做好穩控第五波疫情，總結經驗作防範工作，讓社會回復正常運作。

第三，做好回歸25週年的工作， 特區策劃了不少慶祝活動，活動將於疫情減退後逐步重啟。第四，做好換屆交接工作，包括政府架構重組，若下屆政府認同建議，所有有關爭取立法會支持，如在財務委員會、人事編制委員會、立法會大會通過相關動議，將由今屆政府都會為下屆政府推進。