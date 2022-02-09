政府修例准炒拒打針者　鄧家彪憂時間倉卒：醫生對簽豁免有保留

政府昨日（8日）大幅收緊防疫政策，其中一大重點在於配合「疫苗通行證」的實施，而計劃修訂《僱傭條例》，屆時若僱員拒絕接種疫苗，而導致未能上班，僱主可合法地將其解僱。工聯會立法會議員鄧家彪今早（9日）在商台節目表示，有僱員反映獲得豁免打針證明有困難；食肆老闆徐汶緯呼籲，僱主不要直接解僱員工，可先與員工商討對策。



平機會主席朱敏健則認為，僱主須理解和體諒員工情況，修例旨在讓社會知道疫情嚴重性，並非「要求僱主解僱未打針員工。」他指要判斷是否「不合理解僱」，要視乎解僱條件和賠償，若有市民感到受到歧視，可向平機會求助。



▼食肆最遲本月24日，全體職員、食客須完成接種▼



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飲食界促交代鬆綁指標：生意最忌前路茫茫

鄧家彪指，部分僱員反映獲得該證明有困難，有醫生反映「唔知點寫」。現時政府有提供指定表格，讓醫生證明病人可豁免打針，但未必個個打工仔、醫生都知道，建議政府多作宣傳，並期望醫學會配合呼籲醫生採用範本，作出客觀和專業的評估，以免有工友不適合打針，卻沒有醫生肯簽發證明以致失去保障。鄧希望政府可提供足夠時間，讓不適合接種疫苗的員工找醫生評估。

稻苗學會主席徐汶緯則指，飲食業九成以上員工已接種疫苗，相信未打針主要涉及較年長和有健康問題的從業員。他呼籲僱主不要直接解僱員工，可先與員工商討對策，又希望政府交代若接種率提高，飲食業可否放鬆營業限制：「做生意最忌就係唔知前面條路點行，同埋未知個風險喺邊。係咪有疫苗護照、全社會打到九成，就可以俾我哋業界做多啲生意呢？」

朱敏健：修僱傭條例無根本性轉變

平機會主席朱敏健指，新法例不會帶來根本性轉變，僱主仍要考慮員工提供的豁免接種證明，並要理解和體諒員工情況，修例只是讓僱主選擇解僱有關員工時，可以減少憂慮。朱敏健又指，僱主是否「不合理解僱」員工，除涉及解僱原因和背景外，亦要視乎解僱條件和賠償，若市民感到受到歧視，可以向平機會求助。