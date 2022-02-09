疫苗通行證｜理髮店明起關閉業界錯愕　嘆拆帳出糧僱員手停口停

疫情急速失控，政府昨日（8日）宣布擴大受599F章限制的表列處所，髮型屋明日（10日）起關閉至2月24日凌晨零時，之後需實施疫苗通行證。香港美髮美容業商會會長江樹林今早（9日）表示，業界對突然停業決定感到錯愕，直言從未料到。他續指，不少從業員屬自僱人士，收入以拆帳計算，未必有底薪，停業等同即時「手停口停」。他又稱，部份髮型屋面積較大，半個月鋪租已可達30萬元。



▼2月8日 各區髮型屋外現剪髮人龍▼



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未料一刀切閂髮型屋 美髮商會：只關閉有個案店舖即可

江樹林今早於港台節目《千禧年代》表示，之前未料到會一刀切關閉髮型屋，對政府決定感到錯愕。他續指，雖然早前曾有髮型屋出現確診個案，但認為只需關閉涉事店舖，而非一刀切全行停業，本身業界有做足防疫措施，員工及客人都有戴口罩。

大型髮型屋半個月租金或達30萬 更有數十名員工要出糧

江樹林續指，現時停業約半個月，業界完全無收入，部份大型髮型屋半個月租金已可達30萬元，更有60、70名員工要支薪。他又稱，行內不少人屬自僱人士，薪金以拆帳形式計算，未必有底薪，現時「手停口停」，希望當局透過防疫抗疫基金支援。對於「疫苗通行證」，江樹林表示會帶來不便，但現時疫情嚴重，業界始終會接受。

▼2月8日 政府公布理髮店及髮型屋2月10日起停業▼

