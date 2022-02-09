清零/共存？梁栢賢稱圍堵失效　須接受成為風土病：宜聚焦抗重症

本港確診數字連日創新高，醫管局前行政總裁梁栢賢近日多次開腔，指「清零」、「圍堵」都是不切實際。他今日（9日）再警告很快將出現單日幾千、甚至過萬確診，直言「每日有過千確診人士等著入院，有過萬人等著隔離檢疫，運作將會一片混亂！」他指政府必須調整出入院標準、檢測和檢疫等政策，如不符合實際情況將民怨沸騰。



梁栢賢接受傳媒訪問時，進一步指「圍堵」已經沒用，認為應集中資源「谷針」，無病徵的確診者應即時改為家居隔離，騰出醫療資源。他指現階段，抗疫不再聚焦於每天的確診數字，應以重症個案為重心。對於清零或與病毒共存的討論，他說這些字眼都沒有意義，大家要接受病毒如感冒般成為香港的風土病，才可平衡民生及經濟發展。



梁栢賢認為，政府應集中資源「谷針」，例如考慮洗樓為長者登記、上門為他們打針，靠疫苗減低重症及死亡風險。（資料圖片）

籲集中資源谷針：過萬人等隔離為抗疫亂象

梁栢賢解釋，變種病毒Omicron肆虐下，「圍堵」已經沒用，因為追蹤不及，即使追得到，醫院床位也面臨不足，現時已到採取「緩疫」策略的階段，與其虛耗人力物力圍封，不如集中資源「谷針」，包括考慮「洗樓」為長者登記、為他們上門打針，靠疫苗減低重症及死亡風險。

梁栢賢說，Omicron感染者大多沒病徵、病情也輕微，這些人即使確診都毋須入院，毋須再觀望疫情發展，而應該即時安排這些人「家居隔離」，以釋放醫院病床予有需要的重症或高風險人士。他指新階段應以應對重症為抗疫重心，每天公布確診個案只會令人心惶惶。他指疫情肆虐，控疫方案一定要合乎現實情況、要專業果斷和人性化，否則市民會對政府控疫能力失去信心。

疫苗不能防傳播：控疫成效視乎重症數目

梁栢賢早前已解釋，「谷針」是防重症的抗疫策略，因為疫苗既不能防感染，亦不能防傳播。即使接種率達九成以上，都不會出現群體免疫，「因為已接種人士仍會傳播病毒，無症狀感染人數仍會持續增加，但重症人數就會大幅下降。」因此，以檢測量和感染人數作為控疫指標已不合時宜，反而應計算有症狀入院和重症人數，才可確實評估接種疫苗和整體控疫的成效。

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梁栢賢促政府改變策略 聶德權留言談長者打針

梁栢賢多番在社交網站警告，感染及隔離人數將迅速增加，政府若非順應形勢訂定新策略，醫療系統及社會運作恐癱瘓停頓，呼籲當局從速決定。帖文引來不少醫療界人士留言，其中一個焦點是鼓勵長者打針，公務員事務局局長聶德權也有留言，指長者可到15間社區疫苗接種中心取「即日籌」，或到13間公立醫院接種站，以及逾千間私家診所。

有人則指長者不諳上網，難以接收到這些資訊，質疑聶「你知，我知，長者唔知。」聶隨即回應「你知，我知，不少長者都知，大家努力讓更多長者知。」