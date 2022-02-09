多區檢測站迫爆　林鄭：深感抱歉不安　正尋求各種方法及額外支援

第五波疫情大爆發，多區檢測站大排長龍，特首林鄭月娥表示，對於不少市民輪候多時接受核酸檢測、檢測呈陽性市民須等候長時間安排進入隔離設施，「我們深感抱歉和不安。」

林鄭月娥指，特區政府、醫管局、檢測承辦商及所有人員正全力以赴，並不斷尋求各種方法和額外支援，提升能力，強調面對極為嚴峻局面及挑戰，抗疫團隊會堅守崗位，奮力應對。



+ 3

再呼籲長者接種疫苗

林鄭月娥今晚（9日）在Facebook表示，今日新增超過1100宗確診個案，比起昨天幾近增加一倍，再次說明Omicron變異病毒株傳播力之強，社區已存在不少感染源頭。同時，今日公布了自第五波疫情以來的首兩宗死亡個案，兩位都是70多歲長者，而累積出現有員工確診或院友感染而須接受檢疫的老人院舍已多過十間，「這些都是我們在兩年抗疫過程中最擔心、最不願見到的情況。」

她指，政府高層每日檢視疫情發展及抗疫措施推行，對於不少市民要輪候多時接受採樣做核酸檢測、不少檢測呈陽性市民須等候長時間安排進入隔離設施，「我們深感抱歉和不安」。

林鄭月娥說，此時此刻，最需要是廣大市民的配合和支持，懇請大家盡量避免外出、留在家中，也不要有跨家庭探訪或聚會，做好個人衞生和家居環境清潔，並留意政府發放的資訊，「若家中有還未打針的人士，特別是長者，無論是接受首劑接種或已經到時候打第三針的加強劑，請馬上安排接種，以大大減低若感染後出現重症的風險，和為本月24日實施的『疫苗通行證』做好準備。」