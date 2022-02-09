疫情爆煲｜民建聯倡徵酒店、渡假村隔離　求助中央全方位支援

本港第五波疫情失控，民建聯去信特首林鄭月娥，要求政府增加社區隔離設施，並請求中央派出隊伍支援，以及協助本港推行全民檢測。民建聯立法會議員周浩鼎指，有確診者在家等候5天後仍未獲送院，也有居家隔離人士沒收到手帶或測試包等，促請政府盡快改善安排。



港區人大代表、民建聯議員陳勇指，未來確診數目或幾何級上升，擔心本港醫療系統飽和、甚至崩潰，建議政府增加社區隔離設施，接收無症狀或輕症患者。他希望港府請求中央派出支援隊伍來港，包括專家團隊等。

批未為居家隔離者安排飲食

周浩鼎稱，現時有不少確診人士仍未獲安排送院，有確診者在家等候5天，大大增加同住家人的感染風險。另外，他認為政府應改善居家隔離的配套，有居家隔離者一直未有收到當局提供監察手帶和測試包等。

該黨新界東南議員李世榮指，政府提出「居安抗疫」計劃，結果令市民「不安抗疫」，當局完全沒有安排居家隔離市民的起居飲食，管理處不知道哪一個單位有人居家隔離，希望政府在推出政策前想清楚實際運作情況。

批將就人手實施圍封 倡求助中央全民強檢

新界北劉國勳則說，目前政府推行強制檢測時沒準則，而是按實際人手安排，例如Omicron病毒檢測由6次降至2次，又指目前大規模強制檢測，已等同被動的全民強制檢測，認為推行主動的全民強制檢測更實際，促請政府向中央請求協助。