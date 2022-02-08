22國關注立場及眾新聞停運　外交部公署：勿以新聞自由作擋箭牌

由英美日澳等22國組成的「媒體自由聯盟」發聲明，深切關注港府及北京打壓香港新聞自由及本地媒體，點名提到《立場新聞》遭搜查、高層人員被捕，以至於《眾新聞》因憂慮員工安全而宣布停運。聲明批評《港區國安法》旨在壓迫本地獨立傳媒，促請港府及北京履行《基本法》和《中英聯合聲明》承諾。
外交部駐港特派員公署強烈不滿，批評有關國家詆毀香港、抹黑特區執法工作，是以「新聞自由」之名行干預施壓之實，形容為不自量力、注定失敗。公署指，任何人不得以「新聞自由」作為反中亂港、破壞國家安全穩定的擋箭牌，促請有關國家停止干預香港事務。
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22國的聲明提到，港府及北京違背了《基本法》及《中英聯合聲明》的承諾，持續損害香港人權、言論自由及資訊流通，已經令香港聲譽受損，強調一個尊重人權自由、及繁榮穩定的香港才最符合各方利益，又指《港區國安法》下本地獨立媒體幾近徹底消失。
外交部駐港特派員公署反指，在港國際媒體和記者數量近來不降反升，認為無端詆毀香港的「新聞自由」暴露了唯恐香港不亂的險惡用心，這種「昧著良心搞破壞的圖謀……注定竹籃打水一場空。」公署批評以美國為例，前年已有至少117名記者被逮捕或拘留，反問有何資格「對中國香港指手畫腳、大放厥詞？」
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