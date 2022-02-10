最低工資︱羅致光預告有調升　囑工會勿嫌加幅少寧願凍結

勞工及福利局局長羅致光今日（2月10日）在立法會人力事務委員會視像會議上表示，正在檢討最低工資水平，相信今次有機會上調。他重提上一次最低工資凍結的經驗，指有一些勞工團體嫌加幅少寧可凍結，不想今次再出現這些情況。



凍結經驗屬不幸：須交行會不能無了期

勞聯周小松提到，去年行政長官會同行政會議在勞工界反對之下，決定凍結最低工資水平，指過去10年最低工資水平增幅追不上經濟增長和名義工資增長，顯示最基層員工無法分享經濟發展成果，要求最低工資一年一檢。

羅致光回應指，非常希望勞資雙方能互諒互讓、有傾有講，「唔好再出現有啲情況，係有工會覺得加得少就寧願凍結喇，咁樣。」他相信在互諒互讓的情況下，今次可以就一個合理的增幅達成共識：「我相信今次係有機會去提升我哋嘅法定最低工資。我相信上一次個結果係有啲不幸嘅，因為有個時間性喺度，要交有關嘅決定俾行政會議，唔可以無了期咁樣。」

羅致光料最低工資水平會有所提升。（資料圖片）

暫不處理失業保險 免勞福議題複雜化

至於最低工資長遠路向，羅致光指當局會檢討經驗，再向議員交代分析結果，他呼籲工會就工時指引「有商有量」，可供僱主和僱員參考。

另有多名議員要求政府研究失業援助制度，羅致光表示，自2019年香港經濟步入衰退時研究過，但最終認為如要設立失業保險制度，將須就遣散費和長期服務金制度作大幅政策調整，基於政府正處理取消強積金對沖的問題，如果再連帶討論失業保險，將會非常複雜，要達成共識的話，恐怕要「數以年計」時間。