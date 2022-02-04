立會遙距開會禁「清一色」？郭偉强安坐議辦　議員呻羅致光收音差

第五波疫情嚴峻，立法會所有會議今起（4日）至本月11日，改以遙距形式舉行，包括今早舉行的人力事務委員會特別會議。



有別於上屆立法會，議員在視像會議上頻頻「蝦碌」，今屆首場視像會議順利進行，議員亦根據要求，按照所屬界別採用三種不同顏色背景。期間有議員投訴出席會議的勞工及福利局局長羅致光收音不良，令議員「聽得好辛苦」，希望下次會議會有改善。



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曾揸車開會惹爭議 郭偉强今安坐議辦

上屆立法會視像會議曾鬧軒然大波，工聯會立法會議員郭偉强，去年1月出席房屋事務委員會時，用上立法會圖片作「虛擬背景」，但鏡頭不時顯示安全帶及倒後鏡等，爆出一邊駕駛、一邊進行視像會議，或違反《道路交通條例》，最終郭偉强向公眾致歉。

今屆立法會制訂指引，要求所有參與遙距會議的人士須留在適當安靜的固定位置，參與遙距會議期間，議員須使用Zoom的「虛擬背景」功能顯示有顏色的背景，選委界議員須選用橙色，功能界別議員使用綠色，而直選議員則使用紫色。

在今日的人力事務委員會會議上，各議員均按照規定，使用所屬顏色的背景，各人片段非常穩定，相信「一心多用」開會的情況不復再。郭偉强也在facebook上載開會的相片，顯示他在議員辦公室內參與會議。

議員投訴羅致光收音差，冀下次會議有改善。 (立法會直播截圖）

羅致光收音現雜音 議員呻聽得好辛苦

出席今場會議的還有勞工及福利局局長羅致光，到會議中段，羅致光的收音雜音明顯，多次傳來揭文件聲音，導致主席陸頌雄要打斷羅致光發言，指其同事翻文件的聲音掩蓋了羅致光的聲音，請同事「輕手少少」。

不過，其後羅致光的聲音仍略為細聲和不清晰，工聯會鄧家彪也忍不住大呻：「勞福局今日收音好差，好唔容易聽到，希望政府部門下個禮拜有改善，大家聽到好辛苦。」