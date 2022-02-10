緊隨動態清零？張志剛批港府骨子裡謀「共存」：健康屬於一國！

第五波疫情瀕失控，港府收緊社交距離措施至兩年來最嚴厲，連日來社會陷入堅持「動態清零」及「與毒共存」爭論。全國政協委員張志剛今（10日）撰文，批評治港的「精英群體」與國家政策只是貌合神離，骨子裡始終相信英美一套，但礙於中央期望只能堅持以「通關」為目標，內心卻認為「動態清零」做不到。



張志剛說，這些分歧可見於港府一方面厲行限制措施，另一邊廂卻有行政會議成員林正財接受訪問，談「退場」機制，明言須在「動態清零」以外找出路。他指港府言行不一，措施突然「加辣」可能是中央「開口」，認為主流民意並不認同「與病毒共存」，又指港人的健康和生命是屬於「一國」、而非「兩制」。



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治港精英自視高等華人 對內地模式有偏見

張志剛在文中大篇幅引用內地網紅「兔主席」的評論，批評主政香港的精英群體對內地模式骨子裡不認同，更對中央政治模式與政治秩序有抗拒，以至沒足夠政治意願及動力落實「動態清零」。管治團隊始終認為英美模式更為優越及文明，而內地一套存在技術及倫理缺陷，自視為高等華人，認為香港最終所依賴的並非與內地通關，而是獲英美等國際社會認可。

他引述「兔主席」指，治港團隊只是表面上努力維護「通關」目標，實質是機會主義者，見步行步，「能通則通，不能通也沒有辦法」，內心不相信，卻不敢公開放棄和內地「通關」，以致所需的政策無法在香港推行，流為「無奈之舉」。

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張志剛點名林正財：談退場顯示精英心態

張志剛點名行會成員林正財，指這種矛盾套在他身上十分貼切。張指在衛生署署長警告社區有逾300條傳播鏈時，林正財卻對外講「退場」，而非討論集中講檢測和堵截的策略。他指林正財是「特區政府最高決策組織內具醫學專業知識的成員」，言論有權威性和代表性，然而政府及後卻將防疫措施「大幅加辣」，由準備「退場」改為「上場」，張志剛指可能是中央「開口」。

張志剛又指，主流民意是認同內地一套為全世界最成功，「躺平」、「與病毒共存」絕不是大多數港人的選擇，而「精英群體」不能代表香港，更不能代表港人「去選擇死路一條。」