檢測站大排長龍　政府研與排隊App合作派籌　設實時輪候資訊

第五波疫情大爆發，多區檢測站大排長龍，市民冒寒冷天氣動輒花數小時排隊，怨聲載道。目前全港約有60多個檢測站，但只有極少數設有派籌機，行政會議成員湯家驊透露，政府正研究與專門排隊取籌的手機應用程式合作，提供各區檢設站實時排隊人數，以節省輪候時間。



▼多區檢測站大排長龍▼



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荃灣、長沙灣檢測站已試行

湯家驊表示，日前在政府內部會議中，建議當局與「THE GULU」應用程式合作，該平台 為客戶在食肆遙距「攞飛」，可即時查詢叫號情況，節省現場排隊時間，認為檢測站亦可採用派籌模式，讓市民知道哪些檢測站較少人、輪候時間等，目前荃灣公園檢測站已試行，效果不錯。

他指政府反應亦正面，正研究與相關平台合作，統一派籌，但要每個檢測站安裝有關機器需時，希望政府本周內可公布實施。除荃灣公園檢測站，目前長沙灣體育館、石塘咀檢測中心等設有派籌機，土瓜灣體育館則分開上下午兩輪派籌。

湯家驊。（資料圖片）

▼2月7日 荃灣公園流動採樣站採用派籌制▼



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食衞局：增設10部派籌機

食物及衞生局局長陳肇始昨日稱，檢測站排隊情況不理想，但不會對環境衞生構成直接影響，又指會要求檢測中心承辦商派籌和設立關愛隊，並與民政事務局合作，希望民政局能提供室內地方加開檢測站。

食衞局副局長徐德義今日（10日）在記者會表示，不少市民配合當局的檢測要求，近日很多檢測中心及檢測站出現排隊人龍，為此政府正加緊推行改善措施，鑑於在荃灣的檢測中心實施派籌機安排反應理想，當局於今、明兩日多個檢測站，增設多10部派籌機。